Ces 7 lieux visibles sur Google Maps font froid dans le dos : ils cachent des mystères insoupçonnés

Le cimetière d'avions de Boneyard

Perdu dans le désert de l'Arizona, près de Tucson, ce vaste cimetière d'avions surnommé "The Boneyard" permet à l'armée américaine de stocker ses engins hors service. L'air, qui est chaud et sec, permet de les protéger de la rouille et de ne pas s'enfoncer dans le sol.