Google I/O : Android 16, Gemini AI... Comment suivre les annonces en direct

L'édition 2025 de la Google I/O est prévue ce mardi 20 mai avec de multiples annonces concernant Android, Gemini et potentiellement de nouveaux produits Google Pixel.

La Google I/O est la grande conférence annuelle du géant de Mountain View. Traditionnellement organisée au mois de mai, la I/O permet à Google de multiplier des annonces concernant les nouveautés à venir pour ses produits et logiciels. Cette année, la Google I/O est à suivre dès le mardi 20 mai à 19h (heure de paris) et s'étalera jusqu'au lendemain pour différentes annonces, révélations et prises en main.

Où suivre la Google I/O en direct ?

Il n'est pas très compliqué de suivre les annonces de Google pendant la I/O. Le constructeur met sa conférence en avant sur le site de YouTube où il est possible de suivre une grande partie de l'événement en direct. Vous n'avez donc qu'à consulter le stream à partir de ce mardi 19h.

Quelles annonces à venir pour la Google I/O ?

Bien que la conférence Google I/O soit prévue pour ce mardi à 19h, plusieurs annonces sont déjà très largement pressenties. Il y a de fortes chances que la firme évoque notamment la question de l'intelligence artificielle avec son assistant Gemini, mais également la prochaine version d'Android 16 que l'on retrouvera sur une majorité de smartphones d'ici les prochains mois.

Google Gemini s'invite partout et s'améliore

L'assistant personnel Gemini est au coeur de la stratégie de Google depuis plusieurs mois. Le constructeur entend bien proposer son IA dans une majorité d'appareils déjà existants ou à venir. Gemini a notamment déjà été teasé pour une intégration au sein des montres connectées qui tournent sous le système d'exploitation Wear OS.

Il ne serait pas surprenant que de nouvelles fonctionnalités soient également annoncées pour Gemini. L'assistant s'est notamment doté de plusieurs grosses améliorations ces derniers mois avec de la génération de vidéos ou l'application Notebook LLM qui vous permet de profiter de l'IA pour l'apprentissage.

Android 16 relégué au second plan ?

Habituellement, la Google I/O est l'événement idéal pour présenter la nouvelle version d'Android et ses nouvelles fonctionnalités. Android 16 semble cependant être une mise à jour assez simple avec quelques options de suivi d'état de la batterie de votre smartphone, de nouveaux écrans de notifications et paramètres, le retour des widgets sur l'écran de verrouillage et l'intégration d'activités en direct (comme le suivi d'une course Uber) sur votre écran. Nous ne manquerons évidemment pas de vous faire un résumé des nouveautés annoncées pour Android 16.

Google dévoile ses premières lunettes de réalité mixte

Au coeur de nombreuses rumeurs depuis quelques années, les lunettes de réalité mixte de Google devraient bien être dévoilées pendant la conférence I/O. Sameer Samat, président de l'écosystème Android a déjà partagé quelques petites indications quant à l'annonce de lunettes connectées pendant la conférence. Ces dernières devraient être liées à Android XR, un projet de casque/lunettes en réalité mixte de Google en partenariat avec Samsung pour concurrence l'Apple Vision Pro.

Le projet de casque Android XR teasé pendant la conférence. © Google

Quelles annonces déjà disponibles pour la Google I/O ?

Très impatient, Google a déjà dévoilé quelques annonces avant la tenue officielle de la I/O. Le constructeur a notamment évoqué un grand changement de design pour les smartphones Android à venir avec Android 16. Nous vous renvoyons à notre article sur le sujet pour en savoir plus.

D'autres annonces concernant les nouveautés à venir sur Android 16 ont également déjà été réalisées. Il y est notamment question de sécurité et confidentialité pour les utilisateurs. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées pour les smartphones Android après la Google I/O.