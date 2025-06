YouPorn, Redtube et Pornhub fermés : Aylo va-t-il vraiment bloquer tous ses contenus ?

La maison mère des sites pour adultes Pornhub, YouPorn et Redtube vient d'annoncer que les trois sites pornographiques seraient suspendus à partir de ce mercredi.

Clap de fin pour trois des plus gros sites pour adultes en France ? Le groupe Aylo, propriétaire des sites YouPorn, Redtube et surtout Pornhub, vient d'annoncer que l'ensemble de ces sites seront suspendus à partir de ce mercredi 4 juin en France. Une décision qui vient de l'entreprise elle-même.

A travers un communiqué, Aylo exprime en effet son refus de se soumettre à une obligation de vérification de l'âge de ses visiteurs, prévu dans la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. "Nous refusons de compromettre votre vie privée avec des mesures qui, paradoxalement, échouent à protéger efficacement les mineurs", peut-on lire dans le document d'Aylo. Cette déclaration fait suite à plusieurs mises en demeure exigeant des sites pour adultes conditionner l'accès à leurs contenus à l'envoi d'une photo ou d'une pièce d'identité de leurs utilisateurs pour prouver leur majorité.

Fermeture de Pornhub en France : véritable déclaration ou coup marketing ?

La société Aylo a ainsi déclaré qu'à partir de ce mercredi 4 juin, en lieu et place de leurs contenus habituel, les sites Pornhub, YouPorn et Redtube afficheront des "informations pour expliquer [son] combat contre une législation symbolique, inutile et dangereuse".

Dans les faits, cette juridiction n'est encore que très peu mise en place. Seuls quelques sites web pour adulte comme Tukif ont déjà procédé à cette vérification, généralement après une mise en demeure ou demande judiciaire de bloquer l'accès à ces sites par le biais des fournisseurs d'accès internet.

Si jusqu'ici, certains sites parvenaient à échapper à la sanction, l'étau se resserre de plus en plus autour des propriétés du groupe Aylo avec, en ligne de mire, le site Pornhub qui génère près de 3 à 4 milliards de visites chaque mois.

Depuis le mois de mai 2024, l'Arcom peut désormais ordonner un blocage des sites qui ne respectent pas la loi, censée oeuvrer à la protection de l'enfance sur internet. Cette procédure est longue et pourrait donc bien être en cours à l'encontre du groupe Aylo qui entend donc profiter de la suspension de ses sites pour délivrer un messages à ses utilisateurs.

Si Aylo met bien en place la suspension de Pornhub, YouPorn et Redtube ce mercredi 4 juin, il sera tout de même certainement possible d'accéder à ses contenus pour adultes en passant par des réseaux virtuels privés comme des solutions VPN.

Pourquoi Aylo refuse la vérification d'identité des internautes ?

La question de la vérification de l'identité et de l'âge sur internet est au coeur de l'affaire. Selon Solomon Friedman, PDG actuel d'Aylo, les législations actuellement en cours ne disposent pas des moyens technologiques suffisants pour être appliquées. Le PDG exprime son souhait de vouloir protéger les mineurs qui naviguent sur le Web, mais sans aller jusqu'à la récolte de données personnelles pour déverrouiller l'accès aux sites concernés.

Dans les faits, le document adopté et approuvé par l'Arcom concernant la vérification de la majorité des internautes en ligne est assez permissif. S'il oblige les sites concernés à mettre en place une solution de "double anonymat" (mode de vérification qui permet au site de recevoir une preuve de l'âge de l'internaute, sans pour autant accéder à son identité), il permet à ces derniers de choisir les solutions de leur choix et qui leur semble le plus adapté pour respecter la confidentialité des utilisateurs.