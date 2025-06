Pornhub, YouPorn et Redtube fermés : un blocage qui pourra être contourné

Aylo, la maison mère de Pornhub, YouPorn et Redtub a annoncé que les trois sites pornographiques ne seraient plus accessibles en France dès le mercredi 4 juin. Mais est-ce bien vrai ?

Aylo, propriétaire des sites YouPorn, Redtube et Pornhub a indiqué, mardi 3 juin, que l'ensemble des contenus de ses sites pornographiques seront suspendus dès le mercredi 4 juin en France. L'entreprise elle-même a pris cette décision. Dans un communiqué, elle a exprimé son refus de se soumettre à une obligation de vérification de l'âge de ses visiteurs. Cette disposition est prévue dans la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, adoptée par la France.

Dans le communiqué très court, mais solennel (titré "La liberté n'est pas un bouton off" aux côtés d'une représentation de Marianne), Aylo annonce qu'il ne sera plus possible de visionner des vidéos sur la plateforme Pornhub dès mercredi après-midi. "Nous refusons de compromettre votre vie privée avec des mesures qui, paradoxalement, échouent à protéger efficacement les mineurs", peut-on lire dans le document. Cette déclaration fait suite à plusieurs mises en demeure dans le secteur, exigeant des sites pour adultes de conditionner l'accès à leurs contenus à l'envoi d'une photo ou d'une pièce d'identité de leurs utilisateurs, pour prouver leur majorité.

Fermeture de Pornhub en France : fin de l'histoire ou coup marketing ?

La société Aylo a ainsi déclaré qu'à partir de ce mercredi 4 juin, en lieu et place de leurs contenus habituel, les sites Pornhub, YouPorn et Redtube afficheront des "informations pour expliquer [son] combat contre une législation symbolique, inutile et dangereuse". Dans les faits, cette juridiction n'est encore que très peu mise en place. Seuls quelques sites web pour adulte comme Tukif ont déjà procédé à la vérification requise, généralement après une mise en demeure ou une demande judiciaire de bloquer l'accès à ces sites par le biais des fournisseurs d'accès internet.

Si jusqu'ici, certains sites parvenaient à échapper à la sanction, l'étau se resserre néanmoins autour des propriétés du groupe Aylo avec, en ligne de mire, le site Pornhub qui génère près de 3 à 4 milliards de visites chaque mois. Depuis le mois de mai 2024, l'Arcom peut désormais ordonner un blocage des sites qui ne respectent pas la loi. Cette procédure menace directement le groupe Aylo.

Alors est-ce vraiment la fin pour Pornhub, YouPorn et Redtube ? L'entreprise cherche visiblement à marquer les esprits pour l'instant, en annonçant le blocage de ses sites, en délivrant un message à ses utilisateurs et en pointant les pouvoirs publics ou les institutions européennes. Mais la logique économique pourrait aussi rapidement faire plier Aylo et se révéler plus forte que la volonté de l'entreprise de retourner l'opinion publique en sa faveur.

Pornhub peut-il vraiment se passer de la France ?

En 2025, Pornhub est en effet le 8e site le plus consulté au monde derrière Wikipedia et ChatGPT. Son trafic dépasse des solutions mondialement connues comme le réseau social X (ex-Twitter) ou même le site d'Amazon. La France est en outre un très grand consommateur du site pour adultes lancé en 2007. Selon les analyses du site Statista, les Français sont en quatrième position des pays qui consultent le plus Pornhub, juste derrière le Brésil, l'Indonésie et les États-Unis. On estime qu'en 2024, la France à elle seule regroupait 469 millions de visites mensuelles. Aylo revendique pour sa part 7 millions de visites sur Pornhub dans l'Hexagone chaque jour.

Il est donc légitime de se demander si le groupe serait vraiment prêt à abandonner une telle masse d'utilisateurs. Le site dispose d'un modèle économique plutôt classique, mais efficace, avec des publicités insérées sur les pages et au sein de ses vidéos. Un abonnement premium est également proposé et nul ne sait ce qui arriverait aux abonnés français si le site était durablement suspendu. Les prochaines heures seront donc déterminantes pour savoir si Aylo finira par céder, rattraper par la logique économique ou s'il se retire définitivement.

Aux États-Unis, Pornhub a déjà été amené à se retirer durablement de plusieurs États où la vérification de l'âge des internautes est devenue effective. La Louisiane fait partie des premiers États à avoir mis en place, dès le début de l'année 2023, un système obligeant les internautes à joindre une copie de leur pièce d'identité pour pouvoir accéder à des contenus pornographiques. Selon le site Mashable, le trafic du site y a chuté de 80%. Pornhub a donc ensuite préféré retirer lui-même ses contenus des États qui ont tour à tour mis en place des législations similaires : le Montana, la Caroline du Nord, l’Utah, la Virginie, l’Arkansas, le Mississippi, le Texas, le Kentucky… Avec un discours similaire à celui tenu aujourd'hui en France et sans retour la plupart du temps.

Un contournement massif à venir via les VPN ?

Si Aylo met bien en place la suspension annoncée ce mercredi 4 juin et si celle-ci dure, il sera tout de même certainement possible d'accéder à ses contenus pour adultes en passant par des réseaux virtuels privés comme des solutions VPN. Une technique déjà pratiquée aux États-Unis et dans plusieurs pays où Pornhub est déjà banni, comme en Russie également.

En janvier dernier, un journal d'Austin indiquait ainsi qu'à la suite de l'annonce de la désactivation de Pornhub au Texas, les utilisateurs s'étaient rapidement mis à la recherche de réseaux privés virtuels (VPN). Des outils permettant aux utilisateurs de crypter leur connexion Internet via des serveurs sécurisés répartis dans le monde entier, leur permettant ainsi de regarder du porno en toute confidentialité. Les tendances de recherche Google pour "Texas VPN" avaient même augmenté de plus de 1700% au cours des 24 premières heures suivant le blocage.

De nombreux sites renommés aux États-Unis comme Cybernews, Gizmodo, ou Mashable ont expliqué à travers tout le pays comment contourner l'interdiction du porno en faisant appel à un VPN.

Pourquoi Aylo refuse la vérification d'identité des internautes ?

La question de la vérification de l'identité et de l'âge sur internet est au cœur de l'affaire. Selon Solomon Friedman, PDG actuel d'Aylo, les législations en cours ne disposent pas des moyens technologiques suffisants pour être appliquées. Le PDG exprime son souhait de vouloir protéger les mineurs qui naviguent sur le Web, mais sans aller jusqu'à la récolte de données personnelles pour déverrouiller l'accès aux sites concernés.

Dans les faits, le document adopté et approuvé par l'Arcom concernant la vérification de la majorité des internautes en ligne est assez permissif. S'il oblige les sites concernés à mettre en place une solution de "double anonymat" (mode de vérification qui permet au site de recevoir une preuve de l'âge de l'internaute, sans pour autant accéder à son identité), il permet à ces derniers de choisir les solutions de leur choix et qui leur semblent les plus adaptées pour respecter la confidentialité des utilisateurs.