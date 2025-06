Pornhub, YouPorn et Redtube : la justice annonce la réouverture des sites contre l'avis du Gouvernement

Seulement quelques semaines après leur fermeture, les trois sites du groupe Aylo sont à nouveau disponibles suite à une décision du tribunal administratif de Paris.

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour observer le retour de Pornhub et autres sites pour adultes du groupe Aylo. La justice a estimé que l'arrêté d'interdiction émis par le Gouvernement n'était pas en accord avec le droit européen sur l'accès et l'interdiction d'accès aux sites web. Une suite logique puisque la France ne possède pas d'autorisation légale pour réguler ce genre de sites qui sont hébergés dans d'autres pays de l'Union européenne.

Un sursis en attendant la position de l'Union européenne ?

Le mercredi 4 juin signait la suspension des sites YouPorn, Redtube et Pornhub. Leur maison mère, Aylo, avait indiqué que l'ensemble des contenus de ses sites pornographiques seraient suspendus jusqu'à nouvel ordre en France. L'entreprise elle-même avait prise cette décision. Dans un communiqué, elle avait exprimé son refus de se soumettre à une obligation de vérification de l'âge de ses visiteurs. Cette disposition est prévue dans la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, adoptée par la France.

Désormais de retour en ligne, Pornhub affiche un nouveau message à l'attention des internautes Français dans lequel le groupe Aylo rappelle sa position sur la règlementation concernant l'accès des sites pour adultes : "les citoyens français méritent une règlementation qui empêchera les mineurs d'accéder à des contenus pour adultes (...) ils méritent également que leur vie privée et leurs données sensibles soient protégées". Ce message permet à Aylo de rappeler ses positions : proposer un système de vérification d'âge qui ne stockerait aucune donnée personnelle des utilisateurs.

Pourtant, la réouverture de Pornhub, YouPorn et Redtube pourrait bien n'être que passagère. La Cour de justice de l'Union européenne travaille déjà sur ce dossier depuis plusieurs années et a notamment déjà mis en place le DSA (Digital Services Act) qui oblige les sites à vérifier l'âge des utilisateurs avant de leur autoriser l'accès. L'UE mène notamment des enquêtes sur certains des plus grands sites pour adultes afin de vérifier si le DSA est bien respecté sur le sujet. La CJUE (Cour de justice de l'Union européenne) continue aujourd'hui de travailler sur des modalités de blocage ou vérifications d'âge pour renforcer la protection des mineurs face à la pornographie.

Pornhub peut-il vraiment se passer de la France ?

En 2025, Pornhub est en effet le 8e site le plus consulté au monde derrière Wikipedia et ChatGPT. Son trafic dépasse des solutions mondialement connues comme le réseau social X (ex-Twitter) ou même le site d'Amazon. La France est en outre un très grand consommateur du site pour adultes lancé en 2007. Selon les analyses du site Statista, les Français sont en quatrième position des pays qui consultent le plus Pornhub, juste derrière le Brésil, l'Indonésie et les États-Unis. On estime qu'en 2024, la France à elle seule regroupait 469 millions de visites mensuelles. Aylo revendique pour sa part 7 millions de visites sur Pornhub dans l'Hexagone chaque jour.

Il est donc légitime de se demander si le groupe serait vraiment prêt à abandonner une telle masse d'utilisateurs. Le site dispose d'un modèle économique plutôt classique, mais efficace, avec des publicités insérées sur les pages et au sein de ses vidéos. Un abonnement premium est également proposé et nul ne sait ce qui arriverait aux abonnés français si le site était durablement suspendu. Les prochaines heures seront donc déterminantes pour savoir si Aylo finira par céder, rattraper par la logique économique ou s'il se retire définitivement.

Aux États-Unis, Pornhub a déjà été amené à se retirer durablement de plusieurs États où la vérification de l'âge des internautes est devenue effective. La Louisiane fait partie des premiers États à avoir mis en place, dès le début de l'année 2023, un système obligeant les internautes à joindre une copie de leur pièce d'identité pour pouvoir accéder à des contenus pornographiques. Selon le site Mashable, le trafic du site y a chuté de 80%. Pornhub a donc ensuite préféré retirer lui-même ses contenus des États qui ont tour à tour mis en place des législations similaires : le Montana, la Caroline du Nord, l’Utah, la Virginie, l’Arkansas, le Mississippi, le Texas, le Kentucky… Avec un discours similaire à celui tenu aujourd'hui en France et sans retour la plupart du temps.

Pourquoi Aylo refuse la vérification d'identité des internautes ?

La question de la vérification de l'identité et de l'âge sur internet est au cœur de l'affaire. Selon Solomon Friedman, PDG actuel d'Aylo, les législations en cours ne disposent pas des moyens technologiques suffisants pour être appliquées. Le PDG exprime son souhait de vouloir protéger les mineurs qui naviguent sur le Web, mais sans aller jusqu'à la récolte de données personnelles pour déverrouiller l'accès aux sites concernés.

Dans les faits, le document adopté et approuvé par l'Arcom concernant la vérification de la majorité des internautes en ligne est assez permissif. S'il oblige les sites concernés à mettre en place une solution de "double anonymat" (mode de vérification qui permet au site de recevoir une preuve de l'âge de l'internaute, sans pour autant accéder à son identité), il permet à ces derniers de choisir les solutions de leur choix et qui leur semblent les plus adaptées pour respecter la confidentialité des utilisateurs.