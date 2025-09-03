ChatGPT : pourquoi la mise en place du contrôle parental va s'avérer inutile

OpenAI a annoncé l'intégration d'un contrôle parental suite au suicide d'un adolescent américain. Cette fonctionnalité devrait cependant s'avérer inefficace pour lutter contre les dérives de ChatGPT.

Annoncé il y a quelques jours après la mort d'un adolescent américain, le contrôle parental devrait bientôt être intégré à l'ensemble des comptes ChatGPT. Cette mesure fût annoncée le jour même où les parents de l'américain Adam Raine, 16 ans, ont annoncé porter plainte contre l'entreprise OpenAI.

Accusée d'avoir poussé le jeune adolescent au suicide, l'entreprise a décidé d'agir en préparant un système de contrôle pouvant être configuré par les parents des utilisateurs. Ce système permettra de supprimer certaines fonctionnalités comme l'historique des requêtes, mais surtout d'envoyer des notifications aux parents des utilisateurs (âgés d'au moins 13 ans) si ces derniers témoignent de comportements à risque pour leur santé.

Un contrôle parental insuffisant ?

Si cette annonce semble surtout faite pour permettre à OpenAI de se dédouaner de futures dérives quant à son chatbot, elle devrait tout de même permettre à certains parents d'obtenir des informations précieuses sur la santé mentale de leurs enfants.

Hélas, la fonctionnalité, telle qu'elle est indiquée à l'heure actuelle, pourrait être très facile à contourner pour les adolescents qui souhaitent échapper au contrôle de leurs parents. Le contrôle parental nécessitant de lier le compte de l'enfant à celui des parents, il est très facile de créer un nouveau compte ou même d'utiliser ChatGPT sans se connecter pour y échapper.