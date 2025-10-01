Amazon Haul : le géant de l'e-commerce lance ses offres ultra agressives pour répondre à Aliexpress

Désireux de ne pas se laisser faire sur le segment des prix hyper compétitifs, Amazon annonce le lancement de Amazon Haul en France avec des milliers de produits à prix cassé.

Vous adorez faire du shopping en ligne, mais les géants Temu, Shein et Aliexpress ne sont pas à votre goût ? Amazon vient de lancer sa grande offensive à l'encontre de ces plateformes chinoises avec Amazon Haul. Un tout nouveau portail disponible sur le site officiel et lancé ce mercredi 1e octobre en France.

Amazon Haul est disponible depuis un moment aux Etats-Unis. Ce portail dédié aux bonnes affaires permet de retrouver plusieurs milliers de produits étiquetés à moins de 20 euros. Une majorité de ces offres proposées sont même à moins de 10 euros et des promotions y sont régulièrement proposées.

Un extrait des offres proposées sur Amazon Haul. © Amazon

La promotion du moment est disponible jusqu'au 6 octobre et permet d'obtenir -50% sur votre panier pour deux articles achetés. La livraison est également gratuite à partir de 20 euros d'achat. Des bons de réduction sont également proposés avec, par exemple, 5% offerts dès 30 euros d'achat ou 10% à partir de 50 euros. Tout est minutieusement étudié pour donner envie de faire un joli panier !

Avec ces offres ultra agressives, Amazon Haul s'en prend directement à ses récents concurrents comme Shein, Temu ou Aliexpress. Le nouveau portail d'Amazon regorge des mêmes offres : sac à dos, vêtements, bracelets de montres... Tout un tas de petits objets à prix cassés. Gardez cependant en tête que ces produits sont très probablement conçus rapidement et ne comptez donc pas trop sur une forte durabilité.