Spotify Wrapped 2025 : à quelle date retrouver sa rétrospective ?

La fonctionnalité phare de Spotify revient d'ici la fin de l'année avec le top de vos musiques écoutées en 2025.

Le Spotify Wrapped est une fonctionnalité chère aux utilisateurs de la célèbre application de streaming musical. Ce grand récapitulatif de l'année passée permet de regrouper toutes les habitudes d'écoute des abonnés à Spotify afin de découvrir les chansons, artistes, genres et podcasts les plus écoutés.

Chaque année, les utilisateurs de Spotify attendent avec impatience le fameux Spotify Wrapped qui leur permettra de découvrir toutes les statistiques de leurs écoutes. En 2025, le Spotify Wrapped devrait arriver d'ici quelques semaines et revenir sur une année riche en actualités musicales.

A quelle date sera disponible le Spotify Wrapped 2025 ?

Spotify a l'habitude de dévoiler sa rétrospective à chaque fin d'année. L'application a cependant la fâcheuse tendance à décaler la date officielle d'année en année, rendant difficile la possibilité de deviner à l'avance la fameuse échéance. Voici toutes les dates des précédentes Spotify Wrapped :

2024 : Mercredi 4 décembre

Mercredi 4 décembre 2023 : Mercredi 29 novembre

Mercredi 29 novembre 2022 : Mercredi 30 novembre

Mercredi 30 novembre 2021 : Mercredi 1ᵉʳ décembre

Mercredi 1ᵉʳ décembre 2020 : Mercredi 1ᵉʳ décembre

Une tendance se dégage clairement de ces précédentes dates : le Spotify Wrapped a l'habitude de tomber un mercredi. Si l'application s'en tient à ses habitudes, il y a donc de fortes chances que le Spotify Wrapped 2025 soit dévoilé le mercredi 3 ou 10 décembre.

Quelles vont être les tendances du Spotify Wrapped 2025 ?

L'année a été chargée au niveau des sorties musicales susceptibles d'impacter le Spotify Wrapped 2025. Difficile de ne pas commencer en évoquant Taylor Swift et son nouvel album "The Life of a Showgirl" dont plusieurs des musiques ont rapidement atteint le top des classements lors de leur sortie.

Les yeux sont également rivées sur la Corée qui a connu plusieurs jolis succès et notamment la bande-son du film Netflix "K-Pop Demon Hunter" dont le titre "Golden" est resté plusieurs mois en haut des classements d'écoute de Spotify. Jin et Jimin du groupe BTS risquent également de se retrouver au sein de plusieurs Spotify Wrapped avec leurs titres respectifs "Don't Say You Love Me" et "Who".

Les US ne sont pas en reste et peuvent compter sur de multiples phénomènes comme Sabrina Carpenter et son dernier album "Man's Best Friend" qui s'est rapidement fait remarquer. Mentionnons également Tate McRae dont l'album "So Close To What" a été un véritable carton cette année.