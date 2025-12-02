Spotify Wrapped 2025 : voici à quelle date la rétrospective devrait arriver

Le classement de vos musiques et genres les plus écoutés en 2025 devrait arriver d'ici très peu de temps.

Le Spotify Wrapped 2025 est en route ! La firme a commencé à teaser l'arrivée très prochaine de la célèbre rétrospective de vos écoutes de l'année. A travers un post qui rappelle les pochettes des plus gros albums de l'année, le compte officiel de Spotify indique que le Wrapped arrive très bientôt.

Depuis quelques années, Spotify a l'habitude de proposer son fameux "Spotify Wrapped". Cet ensemble de pages personnalisé permet à chaque utilisateur de découvrir les musiques, podcasts, artistes et genres musicaux les plus écoutés de l'année. Une façon fun et intuitive de se rappeler l'année en musique !

Spotify a l'habitude de dévoiler sa rétrospective à chaque fin d'année. L'application a cependant la fâcheuse tendance à décaler la date officielle d'année en année, rendant difficile la possibilité de deviner à l'avance la fameuse échéance. Voici toutes les dates des précédentes Spotify Wrapped :

2024 : Mercredi 4 décembre

Mercredi 4 décembre 2023 : Mercredi 29 novembre

Mercredi 29 novembre 2022 : Mercredi 30 novembre

Mercredi 30 novembre 2021 : Mercredi 1ᵉʳ décembre

Mercredi 1ᵉʳ décembre 2020 : Mercredi 1ᵉʳ décembre

Une tendance se dégage clairement de ces précédentes dates : le Spotify Wrapped a l'habitude de tomber un mercredi. La firme ayant déjà commencé à teaser l'arrivée de la rétrospective, il y a de fortes chances que le Spotify Wrapped 2025 soit disponible à partir du mercredi 3 décembre 2025.

Quelles vont être les tendances du Spotify Wrapped 2025 ?

L'année a été chargée au niveau des sorties musicales susceptibles d'impacter le Spotify Wrapped 2025. Difficile de ne pas commencer en évoquant Taylor Swift et son nouvel album "The Life of a Showgirl" dont plusieurs des musiques ont rapidement atteint le top des classements lors de leur sortie.

Les yeux sont également rivées sur la Corée qui a connu plusieurs jolis succès et notamment la bande-son du film Netflix "K-Pop Demon Hunter" dont le titre "Golden" est resté plusieurs mois en haut des classements d'écoute de Spotify. Jin et Jimin du groupe BTS risquent également de se retrouver au sein de plusieurs Spotify Wrapped avec leurs titres respectifs "Don't Say You Love Me" et "Who".

Les US ne sont pas en reste et peuvent compter sur de multiples phénomènes comme Sabrina Carpenter et son dernier album "Man's Best Friend" qui s'est rapidement fait remarquer. Mentionnons également Tate McRae dont l'album "So Close To What" a été un véritable carton cette année.