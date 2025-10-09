Et ta cause 2025 : infos, dates, participants, tout savoir sur le marathon caritatif

Lancé en 2021, le marathon caritatif ouvertement politisé et féministe revient cette année avec une nouvelle association à soutenir et de nouveaux enjeux.

Sommaire Dates

Association

Participants

Les marathons caritatifs ont la côte sur internet. Outre les plus connus comme le ZEvent ou Speedons, d'autres événements continuent de rassembler les personnalités du net et gaming autour de causes communes. Et Ta Cause, fondé en 2021, permet notamment à plusieurs créatrices et créateurs de contenu de proposer un marathon réparti sur trois jours entiers. Le but : rassembler des fonds pour aider et soutenir une association particulière.

Habituellement, Et Ta Cause se déroule à chaque fin d'année vers le mois de novembre. Une seule édition a échappé à cette règle en 2022 avec un marathon organisé au mois d'avril/mai.

L'édition 2025 de Et Ta Cause se tiendra ce weekend du 10 au 12 octobre. Les internautes sont donc appelés à se rassembler pendant les trois jours du marathon afin de suivre les différents participants et participantes. Chaque membre du marathon est libre de proposer le programme de son choix durant l'événement. Des "subgoals", sortes de paliers à débloquer en fonction du nombre de dons effectués, sont également présents afin d'inciter les internautes à participer à la collecte de fonds.

Quelle est l'association supportée par Et Ta Cause 2025 ?

Après des éditions centrées autour du Planning Familial, de En Avant Toute(s) et de la Fondation des Femmes, le marathon Et Ta Cause revient pour une nouvelle édition avec une toute nouvelle association : Acceptéss-t. Crée en 2010, cette dernière vise à accompagner et protéger les personnes tansgenres, et notamment les plus précaires, grâce à un fond d'aide et d'action.

Qui sont les participants à Et Ta Cause 2025 ?

De très nombreux participants et participantes sont déjà prévues pour l'édition 2025 du marathon. Chacun des membres de Et Ta Cause est libre de streamer le contenu de son choix pendant les trois jours de l'événement et l'ensemble des dons récoltés ira directement dans la cagnotte globale du marathon. Parmi les personnalités engagées sur l'édition 2025, on retrouve notamment les organisatrices Lixiviatio et Neivee, mais également d'autres créateurs et créatrices de contenus comme AcheUnderscore, Lilithshalashaska, La_Tetelle ou encore SweetBerry. C'est un total de près de 80 diffuseurs qui sont cependant prévus sur l'ensemble de l'événement dont la liste des participants est disponible sur le site officiel de Et Ta Cause 2025.