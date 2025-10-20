Panne internet : Snapchat, Prime, Canva, AWS... Peut-on contourner le bug mondial d'Amazon ?

Amazon, Canva, Snapchat, Roblox... Nombreux sont les sites et services qui sont hors ligne en ce lundi 20 octobre. En cause : les serveurs AWS d'Amazon en panne depuis plusieurs heures.

L'essentiel : Une panne mondiale semble toucher de nombreux sites et services en ce lundi 20 octobre.

L'origine de la panne semble provenir des serveurs d'Amazon AWS qui hébergent une multitude de services actuellement indisponibles.

De nombreux sites web sont touchés par la panne : Snapchat, Canva, Perplexity, Roblox, ChatGPT, Alexa... Plusieurs jeux sont également hors service depuis le début de la matinée avec notamment Fortnite ou Roblox dont les serveurs ne parviennent pas à ce connecter.

Les équipes d'Amazon sont au courant du problème et travaillent déjà à sa résolution.

En direct

12:50 - Impossible d'accéder aux services de Roblox Roblox, le célèbre jeu en ligne de type "bac-à-sable", est également touché par la panne AWS. Les joueurs ne peuvent plus se connecter au jeu afin d'accéder à des parties en ligne ou d'en partager avec les autres utilisateurs. Le jeu n'a pas communiqué sur les réseaux sociaux concernant la panne, mais le problème devrait être résolu d'ici "les prochaines heures" selon les équipes d'AWS. 12:25 - Canva communique sur les problèmes liés à la panne Parmi les nombreux services touchés par la panne d'AWS, on retrouve le site Canva. La solution spécialisée dans la création de documents est inaccessible depuis plusieurs heures et continue de communiquer sur les réseaux sociaux afin de calmer les nombreuses plaintes des utilisateurs. 12:17 - Plusieurs services partiellement ou entièrement restaurés Amazon continue d'investiguer sur la panne en cours sur ses serveurs. Selon les équipes responsables, plusieurs des services et sites web touchés sont en train d'être à nouveau opérationnels. Le site d'AWS précise que de plus amples informations seront communiquées dès que possible. 11:59 - "Plusieurs signes de retours à la normale" observés chez Amazon Les équipes de sécurité d'Amazon AWS sont déjà en train d'opérer sur les raisons de la panne mondiale qui touche les serveurs de l'entreprise. Sur le site officiel du suivi des statuts des serveurs, l'entreprise indique que "plusieurs signes de retours à la normale" sont en cours. La panne ne devrait donc plus durer pour très longtemps. Les sites et services touchés ne devraient pas tarder à revenir en ligne d'ici les prochaines heures.

"Nous sommes en train d'investiguer de multiples erreurs et ralentissements concernant les services AWS", voici ce que l'on peut lire depuis ce matin sur le site des statuts des serveurs d'Amazon. Le géant du web semble touché par une large panne qui empêche plusieurs autres sites et applications en ligne de fonctionner correctement.

Ces services, hébergés sur les serveurs d'Amazon AWS, ne semblent plus pouvoir communiquer avec ces derniers. Il est alors impossible (ou très compliqué) pour les internautes de naviguer sur ces différents sites et applications qui renvoient à des messages d'erreurs ou chargent en boucle. Le site DownDetector a même lancé une alerte sur sa page d'accueil pour prévenir les usagers de la panne géante qui touche actuellement les services qui reposent sur les serveurs AWS.

Le site DownDetector recense l'ensemble des services touchés par la panne AWS. © DownDetector

Quels sites et applications sont concernés par la panne Amazon AWS ?

Difficile d'établir une liste exhaustive des sites actuellement touchés. Les serveurs AWS sont nombreux et recensent beaucoup d'applications et services. Parmi les applications les plus célèbres et touchés par la panne, on recense notamment :

Snapchat

Roblox

Signal

Zoom

Perplexity

Genshin Impact

Amazon

Canva

Alexa

Fortnite

Bien d'autres sites sont également concernés. Si vous essayez de vous connecter à un service en ce lundi 20 octobre et que ce dernier ne répond pas, il y a de fortes chances pour qu'il repose sur les serveurs d'Amazon et soit touché par la panne AWS.

Comment remédier à la panne Amazon AWS ?

Pour l'heure, il n'existe pas de moyen de contourner le problème lié à la panne AWS. Il vous faudra donc prendre votre mal en patience et attendre la résolution de la panne par les équipes d'Amazon. Certains services ne semblent cependant pas touchés pour plusieurs utilisateurs et nous avons donc pu accéder à certains des sites cités précédemment. Les équipes d'Amazon ont déjà communiqué sur le problème et indiqué être en train de corriger la panne.