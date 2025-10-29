Stream For Humanity 2 : une nouvelle édition du marathon caritatif annoncée

Le streamer Amine a récemment officialisé le Stream For Humanity 2. Retrouvez toutes les informations concernant cet événement caritatif, les dates, les associations soutenues et les participants.

Moins d'un an après la première édition, le streamer Amine annonce la tenue du "Stream For Humanity 2". Ce marathon caritatif regroupe 30 diffuseurs de contenus afin de récolter des dons qui viendront en aide à plusieurs associations. Organisé sur trois jours de lives sans interruption, le "Stream For Humanity 2" se clôturera par un match de foot amical entre les différents participants à l'événement, et certainement avec quelques invités surprise.

Bien que le "Stream Fort Humanity 2" n'ait pas encore délivré toutes les informations relatives à l'événement, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur ce marathon caritatif.

Où suivre le Stream For Humanity 2 en direct ?

Si Amine décide d'opérer comme pour la précédente édition, le "Stream For Humanity 2" sera à suivre sur les chaines Twitch de l'ensemble des participants à l'événement. Nous ne manquerons pas de mettre à jour avec les plus grosses chaines qui diffusent l'événement, mais il y a déjà fort à parier que le marathon soit diffusé en direct sur la chaine Twitch d'Amine.

Quelles sont les dates officielles du Stream For Humanity 2 ?

Cette nouvelle édition de "Stream For Humanity 2" se tiendra du 14 au 16 novembre 2025. Cela représente trois jours de live complets pour permettre aux streamers de diffuser leurs contenus et récolter des dons. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec des horaires plus précis, mais l'événement devrait se terminer le dimanche soir par un match de foot.

Quelles sont les associations soutenues pendant Stream For Humanity 2 ?

Après une première édition dédiée à venir en aide à "Médecins Sans Frontières", cette nouvelle version du "Stream For Humanity 2" se concentrer sur un point clef : lutter contrer la faim dans le monde. Amine a donc décidé de renouveler son soutien en annonçant que les dons du marathon soutiendrons "Médecins Sans Frontières" ainsi que le "Secours Populaire".

Les dons du "Stream For Humanity 2" viendront principalement en aide à :

La Palestine

La République Démocratique du Congo

Le Soudan

Le Nigeria

La France

Qui sont les participants à Stream For Humanity 2 ?

A l'heure où nous écrivons ces lignes, un seul nom a été confirmé pour l'événement. Il s'agit bien évidemment de celui d'Amine. Le streamer a déjà annoncé que les noms des 30 participants à l'opération "Stream for Humanity" seront divulgués durant un stream ce dimanche 2 novembre. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les participants au marathon.