"Je suis jaloux des jeunes qui abandonnent leurs études" : le patron de ChatGPT explique comment réussir, même en quittant le lycée

Selon le célèbre créateur de ChatGPT, l'abandon des études serait une chance pour certains.

Doit-on encore présenter Sam Altman ? En l'espace de quelques mois, ce jeune homme d'affaires s'est hissé au rang des personnalités les plus reconnues au monde et les plus acclamées. Pour cause : Sam Altman n'est nul autre que le directeur de l'entreprise OpenAI à qui l'on doit ChatGPT et, dans une moindre mesure, la déferlante de l'intelligence artificielle dans nos vies.

Véritable figure publique, Sam Altman apparait régulièrement dans des salons, conférences et podcasts pour parler de technologie, d'entreprenariat et de son parcours. C'est lors d'une de ces interviews récentes que le patron de ChatGPT a fait une déclaration surprenante, en expliquant qu'il enviait les jeunes qui décrochaient de leurs études.

Cette interview s'est déroulée dans le cadre d'une conférence de développeurs, baptisée DevDay. Interviewé par le créateur Rowan Cheung, le patron de ChatGPT s'est vu poser une question plutôt simple : "Que feriez-vous si vous pouviez retourner à vos 20 ans avec vos connaissances actuelles ?". A cette question, le PDG répond alors qu'il est plutôt jaloux des jeunes d'aujourd'hui qui ont abandonné leurs études.

"Je suis jaloux des étudiants de la génération Z qui ont abandonné leurs études. C'est fou le nombre de choses que vous pouvez construire aujourd'hui et de la liberté intellectuelle que ces jeunes peuvent avoir (...) les opportunités sont tellement grandes", déclare Sam Altman qui ajoute que les jeunes d'aujourd'hui peuvent bénéficier de beaucoup de temps pour fonder leurs propres startups ou développer leurs projets.

Il faut dire que Sam Altman connait bien son sujet. Le PDG d'OpenAi avait 19 ans lorsqu'il a abandonné ses études d'information pour travailler sur ses propres projets et applications personnelles. De fil en aiguille, le jeune homme parvient à lever des fonds pour ses projets jusqu'à fonder son entreprise actuelle, OpenAI.

C'est un parcours qui n'est pas si rare dans le monde de la tech. D'autres grands noms comme Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), ou Mark Zuckerberg (Facebook) ont également abandonnés leurs études pour se consacrer à leurs projets et se faire un nom dans la Silicon Valley.

Le PDG de Facebook et Meta avait également abordé ce sujet il y a quelques mois dans un épisode de podcast. Mark Zuckerberg y expliquait que "peut-être tout le monde n'a pas besoin d'aller à l'université (...) Les gens sont probablement davantage de cet avis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a dix ans".