Bbox : Bouygues Telecom propose sa première box avec 5G avec Wi-Fi 7 et clé TV incluse

Nouvelle offre idéale pour celles et ceux qui ne peuvent bénéficier d'une offre fibre : la nouvelle Bbox combine une offre 5G avec du Wi-Fi 7 et deux autres équipements offerts.

Besoin d'un coup de boost à votre connexion internet ? Bouygues Telecom dévoile sa première box internet avec 5G et Wi-Fi 7 qui comprend également deux équipements pour vous offrir le meilleur de l'opérateur.

Fort d'excellents classements au baromètre des meilleures connexions internet de France selon nPerf, Bouygues Telecom continue d'étendre son catalogue avec une nouvelle box qui comprend tout ce dont un foyer a besoin pour s'équiper :

Une nouvelle Bbox 5G Wi-Fi 7 avec débits descendant jusqu'à 1,1 Gbit/s et montant jusqu'à 175 Mbit/s.

Un répéteur Wi-Fi pour étendre votre connexion dans votre foyer.

Une clé TV vous permettant d'accéder à vos programmes préférés en direct, en replay ou à vos services de streaming comme Netflix ou Disney+.

Cette nouvelle Bbox intègre notamment un écran intégré permettant de visualiser rapidement si son emplacement est le plus optimal pour la qualité de votre réseau. Bouygues Telecom recommande notamment de l'installer proche d'une fenêtre (dans un salon par exemple). Si le réseau n'est pas suffisamment puissant pour couvrir l'intégralité de votre foyer, cette offre inclut également un répéteur certifié Wi-Fi 7 (mais uniquement bi-bandes).

Petite cerise sur le gâteau : cette nouvelle offre Bbox 5G Wi-Fi 7 comprend également une clé TV permettant de transformer votre télévision actuelle en Smart TV. Vous bénéficierez notamment du portail Bouygues avec vos programmes préférés, vos chaines de télévision et services de streaming.

La Bbox 5G Wi-Fi 7 sera disponible à partir du 26 janvier sur le site officiel de Bouygues Telecom à partir de 44,99 euros par mois sans engagement.