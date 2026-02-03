Le site Phonandroid fait peau neuve et se dote d'une nouvelle rubrique bien-être

Plus de 26 ans après sa création, le site de référence pour l'actualité Android change sa direction artistique et étend son catalogue de rubriques.

Depuis la création du site en 2010, la ligne éditoriale de Phonandroid s'est grandement élargie. Des thématiques comme l'espace, la pop culture, les voitures électriques et plus récemment le bien-être numérique ont rejoint les différents sujets évoqués sur le site.

Mais si Phonandroid a beaucoup évolué en termes de contenu, ce n'était pas le cas de son contenant. Préparez-vous : Phonandroid fait peau neuve, plus rien ne sera jamais comme avant.

Exit le mode clair, un environnement tristoune et une structure pas toujours très compréhensible. Il était temps que Phonandroid se réinvente et s'offre un nouveau design, plus moderne et davantage en adéquation avec ses différentes thématiques.

© Phonandroid

Une nouvelle rubrique consacrée au bien-être

Outre ces gros changements esthétiques, Phonandroid prend également une bonne résolution pour 2026 : la santé numérique. Cette nouvelle rubrique à retrouver sur le site regorge d'actualités, bons plans et astuces afin de vivre une meilleure relation avec votre smartphone, votre ordinateurs ou vos objets connectés.

Le bien-être numérique est un véritable sujet, de plus en plus en vogue ces dernières années. Plusieurs entreprises mettent désormais en place des outils et applications permettant d'améliorer notre utilisation de la tech face aux effets néfastes pouvant découler d'un trop plein de technologies autour de nous.

Outre cette nouvelle rubrique, Phonandroid compte toujours plusieurs articles spécialisés autour de multiples domaines comme le gaming, la voiture électrique, l'espace ou la cybersecurité.