Cet objet anodin peut réduire la qualité de votre connexion internet jusqu'à 40%

Plusieurs objets du quotidien peuvent avoir un sérieux impact sur votre connexion internet.

Si vous avez déjà lu quelques-uns de nos articles, vous avez peut-être déjà consulté un ou deux conseils relatifs à la qualité de votre connexion internet. Ces signaux qui traversent votre domicile sont très grandement influencés par les objets qui se trouvent chez vous. Nous avions déjà évoqué le fait qu'un simple miroir pouvait réduire les performances de votre box internet, mais il ne s'agit que d'un seul objet parmi bien d'autres parasites.

Les ondes émises par votre box internet doivent parcourir votre domicile avant d'arriver jusqu'à votre ordinateur ou votre smartphone. En plaçant des obstacles sur son chemin, vous réduisez fortement la qualité de votre connexion. C'est notamment pour cela que l'on conseille d'utiliser des répéteurs Wi-Fi lorsque trop de murs et de distance séparent votre box de vos autres appareils. Mais une étude récente menée au Royaume-Uni a mis en lumière un autre objet susceptible de baisser les performances de votre box internet de près de 40%.

Selon une étude du site Broadband, il suffirait parfois de déplacer votre box internet à l'écart de vos plantes d'intérieur pour bénéficier d'une meilleure connexion. Les experts du site ont simplement utilisé un signal internet et mesuré son intensité en rapprochant leur box de plantes d'intérieur. A la surprise générale : la qualité du signal Wi-Fi baissait drastiquement lorsque des plantes étaient rapprochées.

Un membre du site Broadband a expliqué : "les plantes ont ensuite été retirées du teste et 5 tests de vitesse internet ont alors été menés. Les résultats obtenus correspondent à une vitesse de téléchargement standard". L'étude indique aussi que la vitesse de téléchargement observée sans les plantes était de l'ordre de 114 Mb/s. Une donnée qui chute à 84 Mb/s une fois que la box était rapproché de plantes d'intérieur.

Pour autant, les experts du site précisent que le problème ne vient pas des plantes en elles-mêmes, mais plutôt de leur densité. Le signal du Wi-Fi a du mal à traverser ces plantes et leur pots qui disposent d'une forte épaisseur. Un expert de Broadband termine par ceci : "Tout objet physique peut avoir un impact sur votre signal (...). Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de placer votre box sur une position en hauteur et loin de tout obstacle".