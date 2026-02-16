ChatGPT va vous demander une pièce d'identité, voici comment refuser

Annoncée depuis quelques temps, la mise à jour de ChatGPT avec le contrôle d'identité sera bientôt déployée en Europe.

Après Discord et sa nouvelle politique de mesure de l'âge des utilisateurs, c'est au tour de ChatGPT de faire parler de lui pour des raisons semblables. Dans un billet de blog mis à jour récemment, l'entreprise OpenAI indique que sa célèbre intelligence artificielle va bientôt contrôler l'âge des utilisateurs afin de protéger les enfants et adolescents.

Afin de justifier cette décision, ChatGPT indique être doté de mesures de sécurité spécialement prévues pour les utilisateurs les plus jeunes. Ces mesures permettent d'éviter certaines discussions et réponses autour de thèmes sensibles comme la violence graphique, les challenges viraux qui sont dangereux pour la santé, les contenus sexuels ou romantiques ainsi que les contenus qui font la promotion de standards de beauté extrêmes.

Un contrôle d'âge qui fait déjà polémique

Afin de contrôler l'âge des utilisateurs de ChatGPT, OpenAI fait le choix d'un prestataire externe à l'entreprise : Persona. Ce nom est déjà connu puisqu'il s'agissait du même prestataire engagé par Discord pour le contrôle de l'identité des utilisateurs.

Un prestataire déjà fortement décrié il y a quelques jours du fait de quelques imprécisions sur l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. Concrètement, Discord mentait en indiquant ne pas récolter les données des clients et autorisait Persona à traiter à d'autres fins les données envoyées lors d'une vérification d'âge.

Comment refuser la vérification d'âge de ChatGPT ?

Si vous êtes une personne majeure qui utilise ChatGPT depuis un petit moment, il y a de fortes chances pour que l'IA reconnaisse déjà que vous n'avez pas besoin d'un contrôle d'identité. Si c'est toutefois le cas, ChatGPT va alors brider votre compte en lui imposant les restrictions pour les jeunes utilisateurs. Ces restrictions peuvent cependant être totalement inutiles pour votre compte si vous n'avez qu'un usage casuel avec le chatbot et que vous n'abordez pas les points sensibles évoqués précédemment.

Si votre compte est suspecté d'appartenir à une personne mineure, il vous faudra ouvrir les paramètres de votre compte afin d'y trouver l'option "vérification d'âge" puis "vérifier l'âge" afin d'être renvoyé vers une page de l'entreprise Persona.

Si vous refusez cette fonctionnalité, vous pourrez tout de même accéder à ChatGPT, mais avec les filtres de contenus relatifs aux contenus sensibles.