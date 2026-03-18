Panne de X (Twitter) : le site à nouveau HS, est-il possible de contourner les bugs ?

Notifications HS, fil d'actualité indisponible... Le réseau social semble victime d'une panne de ses serveurs.

Le réseau social X (Twitter) est à nouveau victime d'une panne en ce mercredi 18 mars. Les utilisateurs ne sont plus capables d'afficher leur fil d'actualité, d'accéder à leurs notifications ou même de consulter leurs messages privés.

Si vous tentez d'accéder au site web de X, un message d'erreur apparait : "une erreur s'est produite, essayez de recharger la page". Hélas, cette manipulation recommandée est inutile : le problème provenant du réseau social lui-même et non des utilisateurs.

© X (Twitter)

Cette panne de X (Twitter) est également indiquée sur le site DownDetector qui regroupe les plus grosses pannes de services sur le web. Depuis ce lundi 18 mars à 16h30, un pic de signalements est observable afin d'indiquer que le réseau social est victime d'une panne.

© DownDetector

Comment contourner la panne de X (Twitter) ?

L'application mobile de X est un peu plus épargnée. S'il est toujours impossible de rafraichir ses notifications ou son fil d'actualité, les utilisateurs peuvent toujours retrouver les derniers posts dernièrement affichés sur leur mobile. Ainsi, nous avons pu observer d'anciens posts précédemment consultés. Il est également possible d'interagir avec ces derniers en les likant ou en les repostant, mais impossible de savoir si ces actions sont bien prises en compte.

Vous l'aurez compris, la panne de X est difficilement contournable. Le support du réseau social ne s'est pas encore exprimé sur la situation et il faudra donc s'armer de patience jusqu'au rétablissement des services en ligne.