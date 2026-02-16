X (Twitter) en panne : est-il possible de contourner les bugs ?

Le réseau social d'Elon Musk est à nouveau en panne et des utilisateurs rapportent de multiples bugs sur la plateforme.

Une fois n'est pas coutume : X (anciennement Twitter) est en panne. Depuis plusieurs minutes, il est impossible d'effectuer de multiples actions sur le réseau social d'Elon Musk. Si certains utilisateurs parviennent toujours à contourner la panne, il est majoritairement impossible d'effectuer tout post sur l'application et le site web de X.

Sur ordinateur, impossible d'accéder au site web. Le logo "X" s'affiche sur un fond noir sobre et rien d'autre n'est affiché à l'écran. Impossible de contourner le problème en allant directement à l'URL d'un post précis également : le réseau social renvoie toujours son simple logo sans aucune possibilité d'accéder à un contenu.

La panne de X (Twitter) est également observable sur le site DownDetector qui regroupe les plus grosses pannes de services sur le web. Depuis ce lundi 16 mars à 14h, un pic de signalement est observable.

© DownDetector

Comment contourner la panne de X (Twitter) ?

L'application mobile de X est un peu plus épargnée. S'il est toujours impossible de rafraichir ses notifications ou son fil d'actualité, les utilisateurs peuvent toujours retrouver les derniers posts dernièrement affichés sur leur mobile. Ainsi, nous avons pu observer d'anciens posts précédemment consultés. Il est également possible d'interagir avec ces derniers en les likant ou en les repostant, mais impossible de savoir si ces actions sont bien prises en compte.

Vous l'aurez compris, la panne de X est difficilement contournable. Le support du réseau social ne s'est pas encore exprimé sur la situation et il faudra donc s'armer de patience jusqu'au rétablissement des services en ligne.