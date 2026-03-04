Facebook travaille sur une IA capable de poster pour vous même après votre mort

Cette nouvelle technologie permettrait de continuer à poster, même lorsque vous souhaitez faire une pause des réseaux sociaux.

Votre compte Facebook va-t-il réussir à vivre même après votre mort ? C'est en tout cas la technologie dont le brevet a été déposé par Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp...) en décembre dernier. Ce brevet mentionne des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de réseaux sociaux de pouvoir continuer à poster des statuts même lorsqu'ils ne s'en occupent plus.

Dans le brevet que le média Business Insider a pu consulter, il est indiqué : "la technologie pourrait être utilisée pour simuler le comportement de l'utilisateurs lorsque ce dernier est absent des réseaux sociaux. Cela peut notamment survenir lorsque l'utilisateur décide de prendre des vacances ou est décédé.".

Meta justifie l'existence de ce brevet par l'impact qui serait provoqué par votre disparition des réseaux sociaux sur votre entourage. Selon le document de la technologie mentionnée, "l'impact sur les utilisateurs est bien plus grave et permanent si un utilisateur venait à décéder et ne plus jamais retourner sur un réseau social". Concrètement, votre mort affecterait négativement votre entourage et le fait de pouvoir continuer à poster après votre mort leur serait profitable.

Pour être certain d'être le plus respectueux possible de votre comportement habituel, Meta entrainerait une intelligence artificielle sur vos données. Ces dernières peuvent comprendre votre historique de posts, de commentaires, de like ou de republications. Ainsi, Meta serait en mesure de créer un petit clone virtuel de votre personnalité qui sera capable de continuer à poster même en votre absence.

Plus surprenant encore : le brevet en question ne comprend pas que des posts écrits. Selon le document, le clone virtuel serait également capable de simuler des appels audio et vidéo avec d'autres utilisateurs toujours actifs (et en vie).

Contacté par le média Business Insider, un porte-parole de chez Meta a tenu à clarifier la situation : "nous n'avons, à l'heure actuelle, aucun plan pour développer cette technologie.". Il faudra donc patienter encore un peu si vous espérez que votre compte Facebook vous survive.