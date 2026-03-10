Clair Obscur Expédition 33 : le jeu au coeur d'une polémique surréaliste

Le nom "Clair Obscur" semble devenir une chasse gardée pour certains auteurs et cabinets d'avocats.

Difficile de parler des termes "clair obscur" sans penser au jeu vidéo éponyme "Expédition 33" sorti l'an dernier. Le titre de Sandfall Interactive a remporté tellement de récompenses qu'il s'est rapidement imposé comme un jeu culte pour de nombreuses personnes.

Hélas, un tel succès s'accompagne souvent de polémiques. La dernière en date concerne non par le jeu... Mais la BD "L'Académie Clair-Obscur". Cette bande dessinée supervisée par l'artiste Olivier Gay est au coeur d'un litige entre l'écrivain et le studio responsable de Clair Obscur : Expédition 33".

La bande-dessinée d'Olivier Gay porte un nom très proche du jeu vidéo "Expédition 33", mais les ressemblances s'arrêtent ici. Les thèmes évoqués dans chacun des deux médias sont très différents et l'artiste explique bien que sa BD était déjà en cours de réalisation à partir de 2019 et que le terme "clair-obscur" renvoie surtout au lieu où se déroule l'action.

Mentionné à de nombreuses reprises sous le post d'Olivier Gay, le studio Sandfall Interactive n'aura pas mis très longtemps à réagir. A travers un post publié sur X (anciennement Twitter), les équipes du studio rebondissent sur le sujet : "on a vu les discussions, merci de nous avoir remonté la situation. On est en contact avec la maison d'édition et Olivier pour trouver une solution juste pour tout le monde."

Le terme Clair-Obscur, un litige inutile et impensable ?

Alors que beaucoup d'internautes sautent sur Sandfall Interactive pour rappeler que le terme "clair-obscur" n'est pas leur création, mais celui d'une technique de peinture, il convient de rappeler comment peut fonctionner la propriété intellectuelle.

Un terme rentré dans le langage commun (comme "clair-obscur") peut très bien être déposé et enregistré en tant que marque ou identité (comme l'explique très bien le professeur @yannbasire sur X). Cela n'englobe cependant pas le terme global, mais son utilisation par rapport à l'entreprise, son image et ses produits. C'est pour cela qu'Apple peut très bien utiliser un terme extrêmement répandu pour protéger la propriété de ses produits, et ce, même en utilisant un terme extrêmement répandu.

L'expression "clair-obscur" n'est donc pas un terme entièrement détenu par Sandfall Interactive. Il ne concerne que leur marque et protège surtout des tentatives de contrefaçons et vols de la marque, pas du terme dans sa globalité. Si procès il y avait eu dans cette affaire, nul doute que les équipes d'Expédition 33 auraient eu beaucoup de difficultés à prouver que la BD d'Olivier Gay s'accaparait l'identité de marque du jeu de Sandfall Interactive.