Project Helix : la prochaine console Xbox serait la plus chère de l'histoire

Annoncée avec une simple bande-annonce cryptique, la prochaine console de Microsoft risque de se frotter à de multiples obstacles dont son prix.

Microsoft n'a plus vraiment la côte concernant les jeux vidéo. Face au déclin de la marque sur ce secteur, la firme a récemment communiqué l'arrivée prochaine de sa nouvelle console. Son nom de code : Project Helix.

Cette future console sera donc la première à sortir sous l'égide de la nouvelle direction de Microsoft Gaming. La nouvelle directrice de la marque, Asha Sharma, a notamment déjà précisé les objectifs de cette console face à ses concurrents. L'objectif est notamment de proposer un appareil capable de lancer des jeux pour consoles, mais également vos titres PC.

Une stratégie qui va a l'encontre de celle de Sony, qui aurait récemment décidé de ne plus porter ses plus grosses licences sur PC, forçant ainsi les joueurs à racheter leur jeu s'ils veulent passer de leur PS5 à leur ordinateur gaming.

Une console qui risque de coûter cher

Face à une Playstation 5 Pro proposée à 799,99 euros en France, Microsoft se doit de mettre en avant son expertise pour proposer "la console la plus puissante du marché". Les premières déclarations de la firme sur sa console mettent clairement en avant une course concernant les performances, aussi bien sur les graphismes que sur la fluidité.

Hélas, la "Project Helix" pourrait bien rencontrer plusieurs problèmes, et ce, avant même son lancement. Face à la crise des composants informatiques due à la généralisation de l'IA, Microsoft risque de devoir sortir de nombreux chèques afin d'équiper sa nouvelle machine. Cette problématique risque de se répercuter sur le prix final de la console qui pourrait alors avoisiner les 800-1000 euros lors de sa sortie.

Pour l'heure, la "Project Helix" ne dispose que de très peu d'informations. Aucune date de sortie, aucune stratégie de jeux exclusifs ou non. Il faudra donc attendre d'avoir plus de précisions de la part de Microsoft pour en savoir davantage.