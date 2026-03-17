DLSS 5 : la nouvelle technologie de Nvidia suscite la colère des joueurs

La dernière annonce du spécialiste de composants informatiques s'est suivie de nombreuses insultes et critiques.

C'est à travers des posts de blog et sur les réseaux sociaux de Nvidia a dévoilé sa nouvelle version du DLSS 5. Cette technologie réputée pour améliorer les graphismes des jeux vidéo passe donc la cinquième en incorporant des rendus photoréalistes et basés sur de l'intelligence artificielle.

Sur le site officiel, le PDG de Nvidia déclare notamment que l'arrivée du DLSS 5 est "l'équivalent de l'arrivée de ChatGPT pour les graphismes - en mélangeant des rendus crées à la main avec de l'intelligence artificielle générative afin de produire un réalisme visuel tout en conservant l'expression créative des artistes."

Qu'est-ce que le DLSS 5 ?

Pour celles et ceux qui ignorent de quoi nous parlons, il convient de préciser ce qu'est la technologie DLSS. Propre à Nvidia (mais des équivalents existent chez d'autres marques), cette option présente sur de plus en plus de jeux vidéo est un ensemble de technologies d'amélioration de l'image. Concrètement, le DLSS permet de "mimer" des graphismes de qualité supérieure tout en conservant de bonnes performances durant vos parties.

Nvidia au coeur de polémiques

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce du DLSS 5 n'a pas fait que des heureux. Sur les réseaux sociaux, la majorité des retours semble négative. Du fait de l'utilisation de l'IA pour améliorer le rendu graphique, plusieurs internautes pointent du doigts le résultat global du DLSS 5 sur les personnages. C'est notamment très observable sur l'exemple de Grace dans Resident Evil Requiem dont l'esthétique change nettement par rapport au personnage du jeu.

Grace Ashcroft de Resident Evil Requiem est plus apprêtée que jamais avec le DLSS 5. © Nvidia

L'utilisation de l'IA pour l'amélioration graphique du DLSS 5 relance le débat sur la place de l'intelligence artificielle par rapport à la vision originale des artistes. Dans une ère où le coût des composants informatiques explosent suite aux investissements de multiples entreprises (dont Nvidia) sur l'IA, l'annonce du DLSS 5 ne semble donc pas faire l'unanimité.