Pragmata : on a joué 2 heures au titre très attendu de Capcom et nous avons hâte

Un mois avant sa sortie officielle, nous avons pu mettre les mains sur Pragmata, nouvelle promesse de Capcom. Voici ce que nous en avons pensé.

Annoncé il y a près de cinq ans, Pragmata s'apprête à enfin débarquer sur nos écrans. La nouvelle licence de Capcom, compatible avec la PS5, la Xbox Series X/S et le PC, a pu nous présenter ses premiers secrets, grâce à une preview de deux heures. Nous avons ainsi eu le privilège de découvrir une partie du jeu dans les locaux de Capcom. Manette en main, nous avons pu forger notre première opinion sur ce prochain titre destiné à paraître le 17 avril 2026.

© Capcom

Une aventure purement ancrée dans la science-fiction

Avec sa nouvelle licence, Capcom promet un jeu différent de ceux proposés habituellement par la firme japonaise. Plongé dans un univers de science-fiction proche, le joueur aura la possibilité de découvrir les deux personnages principaux de ce jeu, Hugh et Diana. Le premier, revêtant un costume spatial métallique imposant, se verra accompagné tout au long de l'aventure par une jeune fille androïde aux longs cheveux blonds.

Au cours des deux heures de gameplay, les deux protagonistes esquissent les enjeux colossaux auxquels ils devront faire face dans Pragmata. Le scénario s'avère plutôt simple : les deux acolytes ayant pour mission de s'échapper de leur station de recherche lunaire, infestée de robots empoisonnés par une IA nocive.

La trame scénaristique de Pragmata, bien que lisse et sans grande originalité au premier abord, est portée par ses deux personnages au caractère intéressant et à l'amitié on ne peut plus intrigante. Ces deux petites heures ,manette en main, nous ont donné envie d'en apprendre davantage sur l'histoire et le passé des protagonistes, chacun promettant d'être un véritable point fort de l'intrigue.

La relation entre Hugh et Diana est une des forces de Pragmata. © Capcom

L'univers de Pragmata repose sur la découverte du "lunum", lequel peut être exploité pour concevoir la "lunafibre", un matériau capable de reproduire n'importe quel objet, à condition d'en avoir les données. Ici repose tout le scénario du jeu, et donc toute son originalité.

C'est sur une station de recherche lunaire dédiée à la recherche et au développement de la lunafibre que Hugh se retrouve, après moult péripéties, seul. Il y découvre Diana, une androïde aussi mystérieuse qu'attachante.

Un gameplay hautement prometteur

Notre prise en main de deux heures, bien que courte, nous a permis de comprendre les ressorts du gameplay de Pragmata, véritables points forts de ce prochain jeu de Capcom. L'originalité de ce nouveau titre réside dans le fait que le joueur contrôle simultanément les deux personnages, lesquels bénéficient de pouvoirs indissociables dans de nombreuses situations.

C'est particulièrement le cas dans les phases de combat, qui rythmeront régulièrement votre aventure dans Pragmata. Non sans ressembler à la licence Horizon, vous serez constamment amené à combattre des robots aux silhouettes et aux capacités variées. A vous de comprendre leurs comportements et leurs attaques afin de mieux riposter. Tandis que Hugh se contente de tirer à tout va grâce à différentes armes à feux, Diana présente l'atout de pouvoir pirater les créatures en détruisant leur blindage.

Vous aurez besoin de maitriser les capacités des deux protagonistes pour progresser. © Capcom

Ce duo, quoique difficile à manier au premier abord, devient véritablement plaisant une fois Pragmata pris en main par le joueur. Devoir gérer les capacités de deux personnages en même temps, en particulier lors de scènes sous haute tension, peut s'avérer complexe, mais participe à créer des moments de jeu forts et intenses.

Cette preview de deux heures nous a également permis de nous frotter à un boss étonnamment puissant. Encore une fois, Pragmata force le joueur à s'adapter et à combiner les forces de ses deux protagonistes, dont l'alliance est la seule clé pour mettre à mal les robots ennemis. Réflexe, rapidité et adaptation sont définitivement les maîtres-mots.

Des graphismes plutôt convaincants

En raison du peu de temps que nous avons passé devant Pragmata, il est plutôt difficile pour nous de tirer des conclusions sérieuses concernant la qualité des graphismes et du level design. Néanmoins, les deux heures qui nous ont été accordées ont confirmé le travail honnête des équipes de Capcom, qui semblent réussir à concevoir un univers original et crédible.

Les graphismes nous ont semblé tout à fait convenables, avec une précision des textures louable et une animation excellente concernant les robots. Les reflets et les lumières ont paru, elles aussi, grandioses de détails et de réalisme. Naviguer dans les diverses zones de jeu a été un plaisir certain, en particulier lors des grandes prises de vues et des horizons truffés de bâtiments futuristes (mais aussi classiques, aussi étrange que cela puisse paraître).

Pragmata présente un univers de science-fiction original. © Capcom

Mais - parce qu'il faut toujours un "mais" - les visages semblent encore très figés et "plastiques", avec des expressions peu réalistes lors de certaines séquences. L'une des grandes caractéristiques de Diana, à savoir ses longs cheveux blonds, nous ont laissé dubitatifs lors de certains passages.

Retenons que, malgré ces quelques défauts, Pragmata demeure un très beau titre et que ses zones de jeu ne pourront vous laisser indifférent.

Notre conclusion à cette prise en main de Pragmata

C'est donc avec grand enthousiasme que nous nous préparons à vous rédiger le test complet de Pragmata. Les deux heures de cette première prise en main ont suscité notre plus grande attention grâce à de nombreux points forts qu'il conviendra, à l'avenir, de décortiquer une fois le jeu entièrement à notre disposition.

Entre les moult secrets entourant le scénario, l'originalité des personnages et la qualité des séquences de combat, Pragmata porte un sacré lot de promesses. Cette première prise en main annonce, à nos yeux, un jeu de grande qualité que nous avons hâte de découvrir davantage dans les prochaines semaines. Pragmata sera disponible le 17 avril 2026 sur PS5, Xbox Series X/S et PC.