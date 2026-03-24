Crimson Desert est-il trop difficile ? Les développeurs réagissent aux polémiques

Pointé du doigt pour la difficulté de certains ennemis, le jeu Crimson Desert se met à jour avec un premier patch pour répondre à certaines polémiques.

Crimson Desert fait énormément parler de lui depuis sa sortie. Le jeu du studio Pearl Abyss est au coeur de multiples discussions, mais également plusieurs polémiques quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle et du développement du titre.

Si Crimson Desert fascine autant, c'est notamment pour ses combats de boss. Nombreux sont les joueurs à s'y frotter avec difficultés tant ces ennemis représentent un certain palier de difficulté par rapport au reste des aventures des personnages du jeu. Une difficulté qui ne semble pas complètement prévue par les développeurs qui ont décidé de réagir rapidement.

Un premier patch sorti rapidement

La première grosse mise à jour 1.00.03 de Crimson Desert est disponible pour Playstation, Xbox et PC. Sans trop rentrer dans les détails (le patch complet est consultable à cette adresse), cette mise à jour corrige de nombreux bugs présents depuis la sortie du jeu.

Parmi les ajouts salués par les joueurs, on retrouve notamment l'ajout d'un stockage pour que les joueurs puissent se délester de certains objets. Une fonctionnalité réclamée afin de faire du tri dans un inventaire qui peut rapidement devenir très chargé.

Mais surtout, cette mise à jour revoit un peu à la baisse la difficulté de certains segments de Crimson Desert. Parmi ces derniers, on retrouve des réductions de points de vie et d'attaque sur certains ennemis spécifiques du jeu ainsi que sur plusieurs boss dont "le diable des roseaux", un boss jugé assez difficile par les joueurs.

Concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, le studio Pearl Abyss a déjà communiqué être au courant des problèmes. Concrètement, le jeu avait été approuvé par Steam comme n'utilisant pas d'IA dans ses assets. Un fait démenti depuis par de nombreux joueurs qui ont trouvé plusieurs illustrations du jeu réalisés avec de l'intelligence artificielle. Ces dernières seront retirés petit à petit par le studio au fil des mises à jour.