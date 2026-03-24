Epic Games licencie 1000 employés et stoppe trois modes de jeux malgré une année record

Le PDG de Epic Games pointe du doigt les coûts économiques, mais également les ventes de consoles.

Malgré le succès tonitruant de son jeu Fortnite, la société Epic Games annonce aujourd'hui se séparer d'un grand nombre de ses salariés et de mettre fin à plusieurs modes de jeu. C'est à travers un post publié sur le blog officiel de l'entreprise que Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, s'est adressé à ses employés : "Aujourd'hui nous licencions plus de 1000 employés de chez Epic. Je suis désolé que cela arrive à nouveau."

Afin de justifier cette nouvelle vague de licenciement, le directeur d'Epic Games explique notamment fait partie d'un plan de réduction des coûts économiques dans l'entreprise qui dépense actuellement plus que ce qu'elle ne gagne. Ces licenciements, ajoutés à plusieurs autres manoeuvres de réduction de coûts budgétaires, devraient permettre à Epic Games de retrouver une stabilité financière.

Outre ces licenciements, la firme annonce également l'arrêt du développement et du support pour trois modes de jeux dans Fortnite. Les modes "Rocket Racing, Ballistic et Festival Battle Stage" seront supprimés du jeu dans les semaines à venir.

Epic Games licencie face au contexte économique et aux mauvaises ventes de consoles

Dans le post de blog consacré à cette nouvelle, Tim Sweeney détaille notamment de multiples raisons quant à la situation économique de l'entreprise. Le PDG indique notamment que ces licenciements ne sont en aucun cas dûs à l'intelligence artificielle. Il s'agirait plutôt de difficultés rencontrées par de multiples entreprises du secteur : engagement plus lent, contexte économique difficile, génération de console qui s'écoule moins vite que la précédente...

Afin de rassurer un tant soi peu les équipes concernées, Tim Sweeney indique que plusieurs couvertures seront accordées aux membres licenciés. Aux Etats-Unis par exemple, cela inclut une extension de salaire de 6 mois.

Une année 2025 record pour Epic Games

Les derniers mois semblaient pourtant rassurants pour l'entreprise. Dans sa rétrospective de 2025, la firme se vantait notamment de plusieurs records avec un total de 1,16 milliards de dollars dépensés par les joueurs sur la boutique Epic Games Store. Une nette progression par rapport à 2024 (1,09 milliards) et 2023 (950 million).

Hélas, ces superbes chiffres ne semblent pas suffire à couvrir les nombreuses dépenses de l'entreprise pour le maintien de ses jeux et de sa boutique en ligne. Fornite est notamment réputé pour ses très nombreuses collaborations avec d'autres licences et il ne serait pas surprenant qu'Epic Games doive lâcher d'assez gros chèques pour les obtenir. La firme a également connu une baisse du nombre d'heures jouées sur l'Epic Games Store en 2025 avec un -14% par rapport à l'année précédente.