PS5 : Sony monte le prix de sa console et se rapproche des 1000 euros
Sony vient de communiquer sur une hausse de prix de sa console Playstation 5. Plusieurs modèles sont concernés avec des tarifs qui explosent.
Le prix de la Playstation 5 va très bientôt augmenter. Cette crainte qui trainait depuis quelques jours sur le web va donc bien devenir une réalité avec une hausse de plusieurs tarifs des consoles de Sony. Le constructeur s'est exprimé sur son blog officiel afin de justifier cette décision. Selon Sony, le contexte économique mondial ne lui permet plus d'écouler ses PS5 à leurs prix actuels : "après des évaluations soignées, nous avons estimé que ces changements de prix étaient nécessaires pour s'assurer de continuer à délivrer de bonnes expériences de jeu à notre communauté."
Plusieurs modèles de PS5 vont voir leur prix grimper
Il n'y a malheureusement pas que la Playstation 5 dans son modèle standard qui soit concernée par cette annonce. Sur son billet de blog, Sony annonce que pas moins de trois modèles différents verront leurs prix augmenter d'ici les prochains jours :
- PS5 (édition standard) : 549,99 euros -> 649,99 euros
- PS5 (édition digitale) : 499,99 euros > 599,99 euros
- PS5 Pro : 799,99 euros > 899,99 euros
- PS Portal : 219,99 euros > 249,99 euros
Ces hausses de prix ne concernent pas que l'Europe, mais la principaux marchés où la PS5 est en vente. Cela englobe notamment les USA, le Royaume-Uni et le Japon.
Des hausses de prix pour la PS5 effectives très bientôt
Ces hausses de prix de la PS5 est communiquée quelques jours avant sa mise en application par Sony qui se chargera d'en informer les magasins concernés. A partir du 2 avril 2026, les consoles mentionnées verront leurs prix grimper dans la majorité des points de vente tenus d'appliquer le prix de vente recommandé. Il sera toujours possible de trouver la console pour moins cher sur certains sites ou magasins moins à cheval sur la tarification, mais ces hausses devraient sérieusement diminuer l'intérêt de certains consommateurs pour la console.
15:09 - Ce n'est pas la première hausse de prix de la PS5
Depuis sa sortie en novembre 2020, le prix de la Playstation 5 a toujours été un sujet assez tendu. Dès son annonce, de nombreuses voix ont décrié son prix jugé trop élevé par rapport aux anciennes générations de console. Depuis, le prix de la PS5 a été modifié à de multiples reprises afin que Sony puisse s'accorder au contexte économique mondial :
- Août 2022 : hausse de prix de 50 euros.
- Septembre 2024 : hausse de prix de 80 euros (au japon uniquement afin de répondre à la chute du Yen).
- Avril 2025 : hausse de prix de 50 euros de la PS5 édition digital.
- Août 2025 : hausse de prix de 50 de la PS5 (aux USA uniquement afin de répondre aux tarifs de Donald Trump).
- Mars 2026 : hausse de prix globale de 100 euros en moyenne.
En Europe, la PS5 aura vu son prix grimper d'un total de 150 euros depuis sa sortie, soit 30% de sa valeur initiale.
13:34 - Des hausses de prix dans un contexte tendu
Sony ne monte pas les prix de ses consoles PS5 sans aucune raison. Le constructeur traverse une période compliquée comme beaucoup d'autres de par de multiples facteurs. Le contexte géopolitique ne favorise pas beaucoup l'économie mondiale et les investissements. Sony est également concerné par la pénurie de composants informatiques qui explose depuis quelques mois suite à l'explosion de l'intelligence artificielle. La firme est également au centre de plusieurs controverses suite à des fermetures successives de multiples studios qu'elle a elle-même rachetés par le passé.