PS5 : Sony monte le prix de sa console et se rapproche des 1000 euros

Sony vient de communiquer sur une hausse de prix de sa console Playstation 5. Plusieurs modèles sont concernés avec des tarifs qui explosent.

Le prix de la Playstation 5 va très bientôt augmenter. Cette crainte qui trainait depuis quelques jours sur le web va donc bien devenir une réalité avec une hausse de plusieurs tarifs des consoles de Sony. Le constructeur s'est exprimé sur son blog officiel afin de justifier cette décision. Selon Sony, le contexte économique mondial ne lui permet plus d'écouler ses PS5 à leurs prix actuels : "après des évaluations soignées, nous avons estimé que ces changements de prix étaient nécessaires pour s'assurer de continuer à délivrer de bonnes expériences de jeu à notre communauté."

Plusieurs modèles de PS5 vont voir leur prix grimper

Il n'y a malheureusement pas que la Playstation 5 dans son modèle standard qui soit concernée par cette annonce. Sur son billet de blog, Sony annonce que pas moins de trois modèles différents verront leurs prix augmenter d'ici les prochains jours :

PS5 (édition standard) : 549,99 euros -> 649,99 euros

PS5 (édition digitale) : 499,99 euros > 599,99 euros

PS5 Pro : 799,99 euros > 899,99 euros

PS Portal : 219,99 euros > 249,99 euros

Ces hausses de prix ne concernent pas que l'Europe, mais la principaux marchés où la PS5 est en vente. Cela englobe notamment les USA, le Royaume-Uni et le Japon.

Des hausses de prix pour la PS5 effectives très bientôt

Ces hausses de prix de la PS5 est communiquée quelques jours avant sa mise en application par Sony qui se chargera d'en informer les magasins concernés. A partir du 2 avril 2026, les consoles mentionnées verront leurs prix grimper dans la majorité des points de vente tenus d'appliquer le prix de vente recommandé. Il sera toujours possible de trouver la console pour moins cher sur certains sites ou magasins moins à cheval sur la tarification, mais ces hausses devraient sérieusement diminuer l'intérêt de certains consommateurs pour la console.