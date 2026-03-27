Genshin Impact Luna 6 : bannières, codes primo-gemmes… Tout sur la nouvelle mise à jour

Genshin Impact vient de détailler le programme de sa mise à jour Luna 6. Découvrez le récapitulatif des nouveautés à venir, les bannières et les codes pour obtenir des primo-gemmes.

La région de Nod-Krai continue de se mettre à jour dans Genshin Impact avec la nouvelle version Luna 6 qui débarque le 8 avril 2026. Cette mise à jour prévoit un nouveau personnage inédit, deux nouvelles zones, de nouvelles histoires et des événements qui permettront aux joueurs de récolter de multiples récompenses.

Codes primo-gemmes de Genshin Impact version Luna 6

Comme à l'accoutumée, Hoyoverse propose trois codes pour obtenir différentes récompenses après son programme spécial de la version. Ces codes permettent notamment d'obtenir 3x100 primo-gemmes, mais à condition de les utiliser rapidement :

LinneaClassTime

TempleofSpace

Scaleblade

Notez que ces codes ne sont valables que pendant quelques heures après la diffusion du programme spécial et de cet article.

Quelles nouveautés dans Genshin Impact Luna 6 ?

L'aventure du jeu s'étend vers le nord de Mondstadt avec une nouvelle zone : le port de Donman. Cet endroit, assez petit, est le centre névralgique du commerce dans la région. Les joueurs pourront s'y balader avec leurs personnages pour y trouver de nouvelles quêtes et énigmes.

Une seconde zone est également ajoutée : le mystérieux temple de l'espace fait son apparition en jeu. Lié à la divinité Asmodée, cette zone dispose de mécaniques de jeu inédites et basées sur la manipulation de l'espace pour progresser et découvrir des chemins cachés. Les joueurs devront redoubler d'inventivité afin de passer les zones qui fusionnent de multiples architectures provenant de différentes régions de Teyvat.

© Hoyoverse

Les joueurs pourront également affronter un nouveau boss intitulé "Veille déchue" qui proposera des récompenses d'élévation pour certains personnages.

Trois bannières à venir

La version Luna 6 de Genshin Impact disposera non pas de deux, mais de trois bannières différentes réparties en deux phases. La première intègre notamment Linnea, un nouveau personnage Géo 5 étoiles qui manie un arc. Concrètement, Linnea est un support dédié aux personnages Géo et à la réaction de sélénocristallisation.

© Hoyoverse

Phase 1 : Linnea et Chasca

Phase 2 : Nefer et Lauma

Bannière nostalgique : Fontaine

La bannière nostalgique de Fontaine comprend plusieurs personnages tels que Emilie, Clorinde, Navia, Sigewinne et Lyney. Leurs armes respectives seront également proposées.