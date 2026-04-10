Test de Life is Strange Réunion : une conclusion nécessaire pour la saga

Life is Strange revient avec un nouvel opus qui a tout d'une fin pour certains de ses personnages. Nous avons pu le tester en marge de sa sortie.

Après la semi déception du dernier opus (que nous avions plutôt apprécié malgré quelques défauts), la série Life is revient déjà avec un nouveau titre. Pensé comme une suite directe à Double Exposure, Life is Strange : Réunion a tout de l'aventure finale pour le duo de Max et Chloé.

C'est bien l'une des grosses promesses de Life is Strange : Réunion et l'explication de son titre. Le jeu permet de retrouver Chloé Price, l'iconique personnage du premier jeu qui fait donc son grand retour dans la saga. De quoi promettre une belle conclusion ? Plus ou moins. Découvrez notre test de Life is Strange Reunion.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code Steam envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test de Life is Strange Reunion Une bonne histoire notamment pour les premiers fans de la saga.

notamment pour les premiers fans de la saga. Le retour de Chloé , le meilleur personnage de Life is Strange.

, le meilleur personnage de Life is Strange. De très bons graphismes.

Durée de vie correcte et quelques collectibles à récolter. Toujours aussi peu de lieux à visiter.

à visiter. Un gameplay sous-exploité et qui ne surprend jamais.

et qui ne surprend jamais. Beaucoup de dialogues à rallonge.

Une aventure qui se perd un peu

Life is Strange Reunion se déroule seulement quelques temps après la fin de Double Exposure. Max Caulfield a mérité de bonnes vacances après avoir géré les pouvoirs de métamorphose et la mort supposée de son amie Safi. Hélas, pas de repos pour les braves puisque Max se voit confrontée à un incendie meurtrier qui ravage son université de Caledon. La jeune femme n'a d'autre choix que d'utiliser son pouvoir pour remonter le temps et ne dispose que de quelques jours pour comprendre et désamorcer ce mystérieux incendie. Heureusement, elle peut compter sur le retour d'une vieille amie pour l'aider.

L'histoire de Life is Strange Reunion repose, comme dans bien d'autres jeux de la licence, sur une multitude de petites sous-intrigues. Ces dernières permettent d'en apprendre plus sur l'université, la mystérieuse société Abraxas et surtout les pouvoirs de Max. Plus que jamais, la jeune fille va apprendre que remonter le temps a une incidence sur son entourage et son environnement.

Max va de nouveau devoir faire face à Safi pour résoudre l'aventure © Linternaute / Julian Madiot

Les sous-intrigues de l'incendie ne sont pas inintéressantes. Elles souffrent cependant des mêmes problèmes que dans Double Exposure avec des personnages secondaires souvent peu intéressants (bien que certains disposent enfin d'un développement) et d'une pauvreté affligeante de lieux à visiter. Les joueurs de Double Exposure seront en terrain (trop) connu tant Reunion recycle la quasi totalité des précédents personnages et lieux déjà explorés dans le précédent opus.

Impossible de ne pas mentionner Chloé. La présence de la meilleure amie/amoureuse de Max dans Life is Strange 1 dépend de vos choix dans le premier opus de la saga. Dès le début de Reunion, il vous sera demandé de statuer sur plusieurs choix effectués précédemment. Disons le d'emblée : la présence de Chloé est clairement le point fort du jeu et ses nombreuses scènes nous rappellent à quel point elle manquait dans Double Exposure.

Au global, l'histoire de Life is Strange Reunion est plaisante à suivre. Cela tient cependant surtout sur la continuité et la conclusion de l'histoire entre Max et Chloé plus que sur celle de Safi et de l'université de Caledon. On sent cependant que la série atteint un point de non-retour et qu'il faudra se réinventer pour de potentiels futurs opus.

Le duo Max/Chloé porte le titre (et la licence ?). © Linternaute / Julian Madiot

Un gameplay trop peu exploité

Les amateurs de la saga Life is Strange ne seront pas trop décontenancés par le gameplay de Reunion. Deck Nine reprend les principaux éléments des précédents opus sans vraiment chercher à les dynamiser ou les repenser.

Le jeu propose d'incarner, à tour de rôle, Max et Chloé afin d'investiguer sur l'incendie de Caledon. Si Max peut compter sur son pouvoir pour remonter le temps, ce dernier ne s'avère que peu utile comparé au premier opus. Il sera davantage utile pour récupérer des objets dans le dos de certaines personnes ou effectuer des actions qui passent inaperçues. Dommage de ne pas avoir plus d'impact sur nos choix pendant l'aventure.

Chloé ne dispose pas de super pouvoirs, mais d'un tempérament bien trempé. Une force qui lui est utile lors de certaines joutes verbales où vous devrez faire preuve de mémoire et d'ingéniosité pour l'emporter face à vos interlocuteurs. Se tromper pourra vous mettre des obstacles dans votre investigation, mais les conséquences restent peu marquantes au global.

Chloé doit faire preuve de jugeote et d'intimidation pour obtenir certaines réponses. © Linternaute / Julian Madiot

Notons également la disparition des chapitres. Une mécanique chère à de nombreux fans de la saga et qui permettait de comparer nos choix à ceux des autres joueurs à la fin de chaque chapitre. Cette mécanique ne se retrouve désormais qu'à la fin de l'aventure, nous rappelant que le nombre de choix dans Life is Strange Reunion est trop pauvre pour justifier leur résumé durant notre partie.

Concrètement, Life is Strange Reunion repose sur de bonnes mécaniques. L'idée des pouvoirs de Max couplés à la force de persuasion de Chloé est intéressante, mais malheureusement très peu exploité durant l'aventure. Le nombre d'énigmes du jeu est famélique et leur résolution ne vous prendra généralement que quelques minutes sans trop y réfléchir.

Des graphismes toujours très bons

Lors de notre test de Life is Strange : Double Exposure, nous avions noté à quel point le titre était le plus beau jeu de la saga. Reunion utilisant le même moteur et assets, ce constat reste donc valable pour ce nouvel opus.

Bien que les décors ne marquent pas énormément le joueur (notamment par leur petit nombre), on sent que Deck Nine a énormément travaillé sur les personnages. Ces derniers sont reconnaissables entre mille et on apprécie d'autant plus les efforts apportés aux expressions faciales qui sont nombreuses et permettent de mieux saisir les émotions dans chaque scène.

Les expressions faciales sont clairement réussies dans Life is Strange Reunion. © Linternaute / Julian Madiot

Du côté de l'optimisation, Life is Strange Reunion tourne plutôt bien. Le titre propose toujours plusieurs options de graphismes afin d'être compatible avec votre machine. La configuration la plus basse reste cependant toujours assez hideuse et nous déconseillons franchement cette dernière à moins de ne pas avoir le choix. Nous n'avons cependant noté aucun bug visuel lors de notre test, contrairement à ce qui nous était arrivé sur Double Exposure.

Les joueurs sur Steam Deck et consoles de PC portables ne sont cependant toujours pas aux anges avec Life is Strange Reunion. Même en réglant les graphismes le plus bas possible, le titre peine à atteindre les 30 FPS constants et s'avère très peu flatteur.

Une durée de vie plutôt correcte

Life is Strange Réunion bénéficie d'une durée de vie qui varie en fonction de votre envie de tout explorer et d'en apprendre plus sur les personnages. Comptez une moyenne de 9-10h pour venir à bout de l'aventure principale, mais il est possible de monter jusqu'à 11h si vous voulez prendre tout votre temps, admirer les paysages, profiter des musiques ou discuter avec l'ensemble des habitants de Caledon.

La rejouabilité est calquée sur celle de Double Exposure avec un petit tas de photographies que Max pourra réaliser. Assez peu nombreuses et faciles à dénicher, elles pourront tout de même rajouter 4 ou 5 heures à votre partie.

Récolter des collectibles permettra d'allonger quelque peu la durée de vie du titre. © Linternaute / Julian Madiot

Notre conclusion au test de Life is Strange Reunion

Allons droit au but : Life is Strange Reunion est sans nul doute le meilleur opus de la saga réalisé par Deck Nine. Le titre parvient à renouer avec certains grands moments de la série tout en profitant d'excellents graphismes et de jolis moments contemplatifs. Cette excellence repose cependant beaucoup sur le retour du personnage de Chloé et son duo avec Max que l'on chérit tant.

Mais ce duo n'est pas sans rappeler à quel point la saga brillait véritablement de par ses premiers opus développés par le studio Dont Nod. Les meilleurs personnages de ce Life is Strange Reunion sont ceux du tout premier jeu de la licence tandis que les autres, plus récents, restent très oubliables. Deck Nine a cependant fait un très beau travail afin de respecter la vision initiale de la saga afin d'offrir, on l'espère, une conclusion vraiment finale à Max et Chloé et un renouveau à venir pour la licence.