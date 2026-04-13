Test de Darwin's Paradox : une véritable épopée tentaculaire

Véritable concentré de multiples genres, Darwin's Paradox! est le dernier jeu du studio français Zedrimetim. Nous avons pu l'essayer en marge de sa sortie et ce jeu ravira petits et grands.

Que se passe-t-il lorsque des vétérans du jeu vidéo et du cinéma d'animation joignent leurs forces pour créer une œuvre commune? Les Français de Zedrimetim (véritable grammaire) l'ont testés pour vous : de ce bigbang de passionnés est né Darwin's Paradox!. Il s'agit d'un jeu de plateforme, d'infiltration, casse-tête, cinématique en vue de côté surprenant que nous avons pris plaisir à découvrir à la rédaction.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code Steam envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test de Darwin's Paradox! Nombreuses capacités pour un personnage de plateforme.

pour un personnage de plateforme. Le renouvellement des mécaniques au fil du jeu.

au fil du jeu. Grande créativité dans le design des niveaux et décors.

dans le design des niveaux et décors. Un côté "cinéma très bien intégré. Les contrôles empiètent parfois sur l'expérience globale.

empiètent parfois sur l'expérience globale. Morts trop punitives avec des checkpoints trop peu fréquents.

avec des checkpoints trop peu fréquents. La lisibilité de certains environnements parfois un peu trop chargés.

L'épopée d'un céphalopode au sein de l'apocalypse industrielle

Darwin's Paradox! est un jeu qui souligne le paradoxe entre un monde parfait, fantasmé, l'utopie d'un monde aquatique paradisiaque et le monde industriel, froid n'ayant pour objectif qu'une croissance incoercible et ravageuse.

L'utopie aquatique de début du jeu souligne un contraste fort avec l'univers industriel dans lequel se déroule vraiment l'histoire. © Konami

On y incarne Darwin, un jeune poulpe soudainement arraché à son environnement naturel. Ce dernier est enlevé par un vaisseau de l'entreprise UFOOD, qui n'a rien à voir avec le projet d'une race xénomorphe grossièrement déguisée et implantée sur la planète terre au sein d'une société secrète, qui aurait pour but d'anéantir la race humaine à l'aide de produits chimiques et de nourriture toxique.

Aux travers d'extraits de journaux éparpillés çà et là dans les différents niveaux, on peut voir que l'opinion publique soupçonne largement l'invasion en cours. Les politiques, sans doute pris en otage ou déjà remplacés par ces drôles de visiteurs, nient largement les faits. Cet univers un peu loufoque est renforcé par des personnages nanardesques parsemés à travers les niveaux.

Le jeu est parsemé de journaux à récolter comme celui-ci qui donnent des éléments de lore supplémentaires sur le monde de Darwin's Paradox. © Konami

C'est dans ce contexte que Darwin va traverser une épopée grandiose et loufoque en allant des toits d'usines jusqu'à leurs tréfonds. Le poulpe est en quête de liberté ainsi que de ce qui semble être son parent, arraché à leur terre au même moment que lui, duquel il est séparé très tôt dans l'aventure. Au cours de cette odyssée il pourrait bien devenir, malgré lui, le sauveur de notre monde.

Un jeu fun, créatif, mais frustrant

Ce qui marque dans Darwin's Paradox c'est avant tout la construction des niveaux et leurs déclinaisons au fil du jeu. Chaque scène est répartie sur 3 couches de profondeur, Darwin se déplaçant au sein de la 2ème couche. Les 2 autres viennent habiller les niveaux, et certains ennemis se déplacent entre elles, ce qui crée une tension intéressante ainsi qu'une réflexion alternative quant à la gestion des adversaires pour le joueur. Au sujet de l'environnement, on a adoré son décor riche qui évolue beaucoup au fil de l'histoire. A noter que l'on alterne entre phase aquatique et terrestre, ce qui change totalement la manière de contrôler Darwin.

La murène sort du 3ème plan de l'image pour essayer d'attraper Darwin. © Konami

Le gameplay exploite au maximum les capacités d'un poulpe : jet d'encre, ventousage et déplacement à 360° sur n'importe quelle surface, camouflage, mouvements rapides en environnements aquatiques. On a donc un ensemble de compétences et de combinaisons possibles assez vaste, ce qui va permettre un level design ultra créatif avec des défis variés.

Cependant cela va parfois porter préjudice à la fluidité de l'expérience. Par exemple, le système d'accroche en 360° est automatique. Cela crée régulièrement des interactions non désirées avec l'environnement qui viennent briser la traversée en phase de platforming. Le joueur devra recommencer plusieurs fois à des points de respawn parfois placés en amont, forçant à reprendre l'entièreté d'une traversée déjà fastidieuse.

Il arrive que la pénibilité ressentie soit amplifiée par un manque de clarté quant à l'objectif directionnel de certains niveaux. Les défis rencontrés restent cela dit toujours intéressants, et l'on ressent l'amour que porte l'équipe de développement au jeu-vidéo à travers ceux-ci.

Au cours de cette épreuve, Darwin doit éviter les tuyaux brûlants (en rouge) et naviguer entre les plateformes constituées par les rouages sans arrêt en mouvement. © Konami

De par la présence de sentinelles ultra alertes ou trop nombreuses et une punitivité trop grande en cas de repérage, les phases d'infiltration peuvent s'avérer crispantes. On comprend leur intérêt dans le scénario (et les références à Metal Gear Solid), mais elles finissent souvent par être frustrantes et subies. Une fois passées, il arrive régulièrement qu'on se sente plus comme "débarrassé" d'une corvée ingrate que récompensé d'avoir réussi à traverser un champ de mine délicat.

Une grande réussite quant à l'aspect cinéma

L'univers visuel de Darwin's Paradox! est ancré dans un style science-fiction apocalyptico-cartoonesque. Ce contraste donne un rendu amusant et agréable, qui est largement décliné à travers la grande richesse d'environnement que l'on parcourt. Il y a un grand travail sur les décors, qui regorgent de détails et participent à un world building riche. La retranscription visuelle de l'eau est très réussie. La gestion des lumières crée un aspect réaliste qui souligne le côté cinématique du jeu, ainsi que le travail des caméras.

Traversée discrète au dos d'une réunion particulière. © Konami

L'animation de Darwin, qui était un challenge pour les développeurs, est très bien réalisée et le rend vivant. Ses mouvements sont fluides, gaguesques, le personnage est expressif et fun à incarner. Le nombre de manières de mourir mises en scène est varié, mais peuvent s'avérer un peu trop longues de par leur fréquence.

La décomposition en 3 plans du jeu permet de jouer avec la perception du joueur en ajoutant des éléments visuels dans le 1er et le 3ème qui subliment la précision employée dans la création du jeu ainsi que l'immersion qu'elle permet.

Enfin si vous jouez sur PC, nous vous recommandons d'avoir une configuration plutôt récente pour faire tourner le jeu sans inconvénient.

La profondeur de champ est spectaculaire. © Konami

Une bande-son qui devient marquante un peu trop tard

La bande-son de Darwin's Paradox! aurait gagné à sortir un peu plus des sentiers battus. La plupart des musiques rappellent les sitcoms et œuvres de science-fiction des années 90, sans vraiment apporter de touche personnelle qui aurait permis de gagner en identité. C'est seulement dans la dernière partie du jeu que l'on a souligné une musique plus interactive, qui nous a un peu réconcilié avec l'univers audio du jeu.

Si la musique nous a laissé sur notre faim, le sound design est, quant à lui, très satisfaisant. Mention spéciale pour le petit "poc" des tentacules de Darwin lorsqu'il s'accroche à une paroi. Cela fait toujours son petit effet.

Une durée de vie légèrement plus longue qu'à l'accoutumé

Pour un premier jet à travers Darwin's Paradox!, comptez entre 5 et 10H de jeu selon votre aisance avec les jeux de plateformes. Un catalogue de chapitres disponible depuis l'écran d'accueil vous permet de refaire les niveaux à votre guise pour la complétion à 100%, vous rajoutant quelques heures de gameplay.

Notre conclusion au test de Darwin's Paradox

Darwin's Paradox! prend le contrepied des jeux horrifiques dont on a l'habitude sur ce segment (Limbo, Little Nightmares, Inside…) avec son côté cartoon et son ton humoristique très français qui dédramatise l'ambiance grave de ses prédécesseurs. On sent clairement qu'il a été réalisé avec amour et passion, mais il nous semble que le jeu tombe justement dans l'écueil d'une entreprise trop enthousiaste. Toute cette ambition résulte en des phases de difficulté très inégales.

C'est à la fois le point fort et le point noir de Darwin's Paradox! : le jeu est ultra riche en level design, épreuves, casse-tête, il est factuellement très ludique et exploite à 200% les systèmes qu'il crée, pour notre plus grand plaisir, mais aussi frustration. Il est dommage que la fluidité de l'expérience soit interrompue par des collisions avec des éléments brouilleurs indépendants du joueur.

On reste cependant curieux et optimistes à propos des prochaines créations de Zedrimetim tant le studio semble regorger de créativité et d'hardiesse.