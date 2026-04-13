Test de Pragmata : une nouvelle licence de science-fiction prometteuse et originale, mais imparfaite

La nouvelle licence de Capcom se révèle enfin, cinq ans après son annonce officielle. Attendu de longue date par les joueurs, Pragmata va-t-il combler toutes les attentes ? Voici ce que nous en avons pensé.

Voilà près de cinq ans que Pragmata s'est, pour la toute première fois, dévoilé à travers une bande-annonce de 2 minutes cumulant aujourd'hui près de 4 millions de vues. Autant dire que les joueurs n'ont pas manqué de longuement convoiter le nouveau jeu développé par Capcom, dont la date de sortie est fixée au 17 avril 2026.

Pour autant, le long temps de développement accordé à Pragmata est-il la promesse d'un jeu de grande qualité ? Nous avons pu parcourir le titre dans son intégralité et nous forger un avis solide sur la nouvelle licence de Capcom. Entre aventure spatiale haute en couleurs et combats acharnés contre d'étranges robots, la société japonaise a su construire une histoire prenante et originale, qui souffre néanmoins de quelques défauts.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code PS5 envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test de Pragmata Un scénario prenant jusque dans son dénouement.

jusque dans son dénouement. Gameplay varié et avec du challenge.

et avec du challenge. La bande-son travaillée et au service de l'intrigue.

travaillée et au service de l'intrigue. Les environnements et le bestiaire sont variés. Quelques imprécisions dans les graphismes.

dans les graphismes. Plusieurs bugs rencontrés au lancement.

© Capcom

Une histoire qui passe par toutes les émotions

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Pragmata est porteur d'un scénario hautement satisfaisant car lourd en émotions. Capcom a su construire une histoire touchante peuplée de péripéties, dont les derniers instants culminent par leur puissance. Pour autant, ce n'est pas sans appréhension que nous avons pris, pour la première fois, la manette afin de découvrir le titre.

Épousant fidèlement les caractéristiques générales des œuvres de science-fiction, Pragmata relate l'intrigue de deux protagonistes radicalement différents sur une base lunaire mystérieusement abandonnée. Tous deux, malgré leurs caractères antinomiques, seront animés par un seul et même objectif : retrouver la planète Terre, laquelle apparaît constamment sous la forme d'une bille bleue perdue dans l'immensité de l'espace.

Dans les faits, mettre en scène des personnages coincés sur la Lune convoitant l'idée de rejoindre leur planète peut paraître… légèrement creux. Pour autant, Pragmata a su se déjouer de nos craintes pour de multiples raisons. Parmi celles-ci, la société japonaise peut se féliciter d'avoir conçu deux protagonistes inédits, profonds et réfléchis. Hugh Williams, astronaute à la combinaison imposante et aux paroles constamment nourries de sarcasmes, se complète parfaitement avec Diana, une jeune fille androïde aux longs cheveux blonds et à l'innocence touchante.

© Capcom / Valentin Gasselin

Tout au long de leur aventure, Hugh et Diana apprendront à se connaître et à s'aider mutuellement de sorte à survivre sur une station de recherche lunaire étrangement déserte mais peuplée d'intelligences artificielles devenues nocives. Le scénario de Pragmata est un fin mélange entre enquête sur le passé de la station et course contre-la-montre pour rejoindre la planète bleue.

Pragmata repose l'entièreté de son univers sur la découverte du " lunum " par l'humanité, qui peut être exploité afin de concevoir la " lunafibre ", un matériau capable de reproduire n'importe quel objet, à condition d'en avoir les données. Diana s'avère justement être une androïde créée à partir de lunafibre. Cette prouesse technologique s'impose comme le cœur de l'intrigue du nouveau jeu de Capcom.

Si certains éléments de Pragmata, y compris sa fin, peuvent parfois être devinés par le joueur, le titre demeure comblé d'émotions et ne laisse pas indifférent. Des émotions bercées par la bande-son, qui épouse parfaitement l'univers du jeu, malgré quelques bugs ici et là lors de nos parties. Ceux-ci nous laissent seulement entendre les personnages parler et se déplacer : les ennemis comme les armes deviennent mystérieusement silencieux.

Des graphismes corrects… qui laissent parfois à désirer

Quand bien même Pragmata délivre un scénario cuisiné aux petits oignons, sa performance graphique fait l'objet de nos plus grands reproches. Dans son ensemble, le jeu demeure tout à fait correct mais bien en peine par rapport aux autres titres sortis ces derniers mois. Après avoir parcouru tous les niveaux de fond en comble, nous constatons un déséquilibre des graphismes selon les panoramas et les environnements.

© Capcom / Valentin Gasselin

Dans la plupart des phases de jeu, qui sont des zones couloirs, reflets, lumières comme textures sont très bien maîtrisées. La qualité graphique ne choque pas. Le sursaut se présente surtout lors des grands espaces ouverts présentant un horizon vaste et profond. Ici, plus les éléments sont loin, plus ils semblent plats et "vintage".

La lumière et les textures ne convainquent plus et fragilisent le sentiment d'immersion. Pragmata pêche surtout dans le motion design des visages, lesquels paraissent très " plastiques " et peu convaincants.

© Capcom / Valentin Gasselin

Si Diana a, indéniablement, une lueur plus humaine dans son regard, Hugh révèle une expression particulièrement froide. Son visage, lorsqu'il n'est plus caché par son casque, surprend par sa rigueur et ses yeux vides. Nous ne pouvons toutefois que féliciter l'animation des différents robots peuplant la station de recherche. Leur design original et leurs comportements spécifiques participent à concevoir des ennemis marquants. Pragmata a également su varier les plaisirs avec des antagonistes plaisants à observer et à affronter.

Un gameplay varié… et bien dosé

Des combats intelligents et inédits

Ce sont sans doute les plus grands atouts de Pragmata. Les combats contre les robots sont le résultat d'une recette savamment préparée pour les joueurs. Le titre de Capcom réussit à mettre un pas de coté pour proposer des phases d'affrontement originales dans le monde du jeu vidéo. Requérant intelligence, rapidité et adaptation, lutter contre les ennemis a rarement été aussi exigeant.

Dans Pragmata, combattre n'est pas forcément tirer à toute berzingue dans le corps de ses adversaires. Bien au contraire. Capcom nous met au défi d'incarner non pas un, mais deux personnages à la fois pour triompher sur la station de recherche lunaire. Hugh et Diana font donc la paire, le premier s'attachant à tirer avec différentes armes, la seconde à hacker les robots grâce à ses capacités d'androïde. La tactique, sur le papier, est simple : le joueur doit commencer par pirater le système de l'IA qui cherche à l'attaquer, en sillonnant un labyrinthe à droite de l'écran, jusqu'à atteindre le point d'activation vert. Ceci fait, le robot révèle ses points faibles pendant une durée limitée. C'est maintenant qu'il faudra commencer à tirer.

© Capcom / Valentin Gasselin

Le labyrinthe est une étape essentielle pour vaincre n'importe quel ennemi. Cependant, le temps requis pour le traverser est une véritable fenêtre de tir pour les créatures, qui en profiteront pour vous attaquer. Les phases de combat de Pragmata nécessitent de prévoir, constamment, plusieurs coups en avance afin de ne pas se laisser piéger. Le titre de Capcom se présente comme un parfait mélange entre The Last of Us, avec un univers désert peuplé de créatures désincarnées, et Horizon, puisque ses antagonistes sont des robots prêts à tout pour vous éliminer. Fusil à pompe, pistolet, leurres, lasers… l'arsenal de Hugh ne fera que s'étoffer à travers ses mésaventures.

Si, au début du jeu, vos seules armes seront celles que vous trouverez directement sur les cartes, vous pourrez à terme personnaliser votre roue avant de partir en expédition. Autant dire que Pragmata ne manque pas de proposer des défis particulièrement ardus. Chaque carte, qui se conclut par un boss, veut se terminer en apothéose à travers une phase de combat souvent difficile. Le joueur, s'il veut survivre, doit s'adapter aux tactiques de son ennemi, qui ne se laissera pas faire facilement. Encore une fois, la nouveauté de Capcom s'écarte des sentiers battus vis-à-vis des jeux actuels, régulièrement critiqués pour leur facilité.

Des cartes aussi pensées pour les explorateurs

En dehors des combats, les cartes de Pragmata s'apparentent aussi à un territoire de chasse aux trésors. Les joueurs avides de collectionner les objets voient leurs souhaits exaucés puisque chaque recoin peut cacher ses secrets. Capcom truffe l'ensemble de ses environnements par des coffres à ouvrir, des figurines sur lesquelles tirer ou encore des objets à collectionner.

Malgré la possibilité d'utiliser un radar afin de les localiser, mettre la main sur tous ces éléments n'est pas aisé. Tandis que certains sont seulement repérables en tendant l'oreille, d'autres sont cachés derrière de faux murs ou accessibles après un petit parcours. Les coffres les plus généreux sont quant à eux seulement disponibles après avoir triomphé d'une "pièce rouge", un endroit généralement restreint dans lequel se déchaîneront des vagues de robots féroces. Pour y accéder, le joueur doit au préalable dégoter ou acheter une "carte rouge".

Le Refuge, votre pièce maîtresse

Au fur et à mesure de votre progression, vous aurez la possibilité de "faciliter" vos déambulations dans la station de recherche lunaire grâce au Refuge, une base dénuée d'ennemis aux fonctions multiples. Peuplée de terminaux divers, vous pourrez, entre autres, améliorer vos capacités de hacking, la protection de votre armure, la taille des chargeurs et les dégâts provoqués par vos armes…

© Capcom / Valentin Gasselin

Le Refuge apparaît comme une vitrine pour vos objets de collection, avec lesquels Diana interagit et s'amuse. Cet espace laisse la possibilité d'en apprendre davantage sur les monstres errant dans la station lunaire grâce à des fiches détaillées à débloquer. Grace à un système de bingo, le Refuge intègre aussi des éléments cosmétiques permettant de personnaliser les costumes de Diana et de Hugh. Enfin, Pragmata soumet à ses joueurs bon nombre de défis accessibles au Refuge. Qu'il s'agisse de traverser un parcours le plus rapidement possible ou de vaincre tous les ennemis sous diverses contraintes, les challenges sont nombreux et progressivement plus difficiles. D'autres encore plus exigeants vous attendront une fois l'aventure principale terminée.

Notre conclusion au test de Pragmata

Les années de développement nécessaires pour Pragmata ont donc portés leurs fruits. La nouvelle licence de Capcom propose un univers de science-fiction abouti, complet, convaincant et prenant. Grace à un scénario original et des personnages profonds, Pragmata dispose d'une trame de grande qualité, malgré certains rebondissements prévisibles par le joueur.

La force de Pragmata réside indéniablement dans son système de combat, difficile et exigeant, nécessitant à la fois rapidité d'exécution, adaptation et ruse pour vaincre les robots. Utiliser deux personnages à la fois est novateur. Nous déplorons cependant les décors, qui, malgré leur variété, proposent parfois des graphismes non-aboutis. Nous avons beaucoup aimé découvrir la nouvelle promesse de Capcom, dont l'aventure principale nous aura occupé que dix heures, tout en prenant le temps de vaincre tous les ennemis et de fouiller les cartes. Un temps particulièrement restreint (le jeu prévoyant officiellement entre 20 et 25 heures) pour un jeu coûtant 59,99 €.

Si vous gardez encore quelques doutes sur le titre, rien ne vous empêche de télécharger la démo jouable, disponible sur PS5, Xbox Series S/X, PC et Nintendo Switch 2.