Petit Planet : j'ai joué plus de 5 heures au "Animal Crossing" des développeurs de Genshin Impact et j'ai adoré

Disponible en bêta fermée à partir du 21 avril, le dernier jeu de Hoyoverse s'est laissé approcher avec une avant-première exclusive.

Cela fait maintenant plusieurs années que le studio Hoyoverse règne tranquillement sur le marché des jeux mobiles avec des titres comme Genshin Impact, Honkai Impact 3rd ou Honkai : Star Rail. L'entreprise, désormais reconnue pour ses RPG avec des mécaniques de Gacha, continuait de proposer de nouveaux titres à l'image de Zenless Zone Zero paru en 2024.

Mais tous ces jeux ont un gros point en commun : l'action. C'est donc tout naturellement que nous avons été surpris lorsque le studio a dévoilé en fin 2025 son prochain gros projet : Petit Planet (prononcez "petite planète").

Ce nouveau jeu fait fi des épées, armes à feu et autres affrontements entre des personnages au style manga. Petit Planet se présente comme une simulation de vie cozy qui permet de gérer sa propre planète avec ses ressources, ses constructions et ses habitants.

Fortement inspiré par des succès récents comme Animal Crossing, Disney Dreamlight Valley ou, plus récemment, Heartopia, le nouveau jeu d'Hoyoverse s'est laissé approcher en exclusivité pour une poignée de médias et créateurs avant l'arrivée de sa bêta officielle. Nous avons pu jouer pendant un peu plus de 5h au titre et sommes déjà conquis.

Petit Planet regorge de personnages mignons et attachants. © Hoyoverse / Linternaute

Faites s'épanouir votre propre Petit Planet

Disons-le d'emblée : Petit Planet ne brille pas particulièrement par son histoire. Votre personnage se voit affublé d'une planète présente dans la mer stellaire afin d'y améliorer les conditions de vie et s'y établir. Le titre n'est pas exempt d'un univers bien à lui. On y retrouve ainsi plusieurs personnages très mignons avec lesquels il est possible d'établir des liens d'amitiés de plus en plus fort en les assistant régulièrement. A terme, ces derniers peuvent alors devenir vos voisins afin de peupler votre petite planète.

Le scénario de Petit Planet est avant-tout un prétexte pour servir d'explication aux mécaniques du jeu. Bien que les personnages vous octroient régulièrement des quêtes, ces dernières s'avèrent généralement simplistes au possible et vous ne devriez donc pas vous attendre à de grandes révélations.

L'univers de Petit Planet est très simple, mais justifie le gameplay. © Hoyoverse / Linternaute

La progression dans Petit Planet se fait à de multiples niveaux. Outre les quêtes octroyés par vos voisins, votre personnage pourra également apprendre de nouvelles activités, améliorer l'environnement de sa planète, débloquer de nouveaux PNJ, etc... La progression se veut un tantinet très simpliste et le joueur est constamment tenu par la main. Les plus réfractaires aux tutoriels devront donc endurer les premières heures du titre avant de bénéficier d'une vraie liberté dans les activités.

Mangez, pêchez, construisez... Petit Planet regorge d'activités

La majorité des "Animal Crossing" like proposent plus ou moins les mêmes activités. Un point que l'on retrouve également chez Petit Planet où vous pourrez vous adonner aux joies de la chasse aux insectes, à la récolte de fruits, à la pêche et bien d'autres occupations.

Au global, le jeu se veut assez libre. Vous pouvez très bien vous concentrer majoritairement sur une activité plutôt qu'une autre afin de progresser sur un point spécifique. La cuisine vous permet, par exemple, de débloquer de nouveaux plats et d'améliorer leurs effets à chaque fois que vous en préparez. Les chasses aux insectes et la pêche vous demanderont, quant à elles, d'être patient et minutieux pour récolter les plus grosses bestioles.

Petit Planet n'innove pas vraiment pour ses activités. © Hoyoverse / Linternaute / Julian Madiot

En l'état, Petit Planet n'invente pas grand chose. Le titre se permet cependant de proposer une multitude d'activités que l'on retrouve chez la concurrence avec un système de progression très addictif. Le nombre de niveaux, d'affinités, de récompenses ou de quêtes à débloquer semble monstrueux. Petit Planet remplit alors très facilement son objectif principal : il est difficile de lâcher sa manette dès lors qu'on lance sa partie.

Petit Planet propose une direction artistique diablement mignonne

Alors que Hoyoverse nous a habitué à un style très cartoon/manga avec ses dernières productions, la firme nous surprend par l'esthétique de Petit Planet. Loin des jeunes filles en petite tenue ou des "husbando", ces hommes musclés et dotés d'une esthétique soignée, Petit Planet prend plutôt le parti d'une direction artistique mignonne. Cette dernière n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'un des principaux concurrents d'Hoyoverse sur le secteur de la simulation de vie, Heartopia, sorti en début d'année 2026.

Difficile de ne pas trouver ce monde mignon. © Hoyoverse / Linternaute / Julian Madiot

Dans Petit Planet, tout est mignon. Des insectes aux bâtiments, le titre opte pour une DA qui colle parfaitement à son genre de simulation de vie cozy. Mention spéciale aux personnages croisés durant notre aventure et qui ne sont pas sans rappeler ce bon vieux Tails de la série des Sonic.

Côté graphismes et optimisation, nous avons pu tester le jeu sur un PC avec une haute configuration et un iPhone 17 Pro. La progression est conservée entre chaque appareil pour peu que vous utilisez un seul compte Hoyoverse. Nous n'avons pas rencontré beaucoup de bugs durant cette version bêta exclusive, mais certains textes n'étaient malheureusement pas encore traduits.

Certains textes de cette version bêta doivent encore bénéficier d'une traduction. © Hoyoverse / Linternaute / Julian Madiot

Petit Planet va prendre tout votre temps (et votre argent)

Après avoir passé un peu plus de 5h sur le jeu, nous pouvons l'affirmer haut et fort : Petit Planet a tout de la simulation de vie cozy ultime. Bien que notre expérience n'était pas exempt de quelques bugs et défauts d'affichage, le niveau de finition déjà disponible dans cette bêta exclusive laisse à croire qu'Hoyoverse met beaucoup d'efforts dans son nouveau titre.

Du côté de la monétisation, cette dernière n'est pas disponible pour cette avant-première exclusive. Petit Planet semble cependant proposer plusieurs objets à acheter avec de la monnaie spéciale, les miraloomis, que vous pouvez obtenir en remplissant des quêtes quotidiennes ainsi qu'un passe à compléter pour obtenir de nouveaux objets.

Avec de très nombreuses récompenses à débloquer et activités à mener, Petit Planet a tout pour réussir là où Animal Crossing a échoué, à savoir proposer un jeu cozy qui tient sur de nombreuses années grâce à de multiples mises à jour.