"C'était devenu bien trop cher", a peine arrivée, la nouvelle directrice de Xbox étrille le GamePass

Elue directrice de la branche jeux vidéo de Microsoft en février 2026, Asha Sharma prend déjà la décision radicale de baisser les prix du GamePass.

Après avoir provoqué un véritable tollé en octobre 2025 en grimpant le prix du GamePass, Microsoft décide de faire machine arrière. La nouvelle présidente de Xbox Gaming, Asha Sharma, a récemment publié une grande annonce sur ses réseaux sociaux : le prix du GamePass va prochainement baisser.

La nouvelle directrice a présenté les nouveaux tarifs de l'abonnement ainsi : "le GamePass Ultimate était devenu bien trop cher pour beaucoup de joueurs." Le prix de l'abonnement ultimate pour le GamePass passe donc de 26,99 euros/mois à 20,99 euros/mois. La formule PC voit son tarif passer de 14,99 euros/mois à 12,99 euros/mois.

Une petite contrepartie entâche ce beau tableau : les jeux Call of Duty, précédemment annoncés comme disponibles dès leur sortie dans le GamePass suite au rachat d'Activision par Microsoft, ne seront finalement ajoutés qu'un an après leur sortie.

Les nouveaux prix du GamePass (avril 2026) © Microsoft

Une baisse de prix qui n'en est pas vraiment une ?

Sur X (formellement Twitter), de nombreux gamers s'indignent tout de même des déclarations d'Asha Sharma. Bien que les prix du GamePass baissent à partir d'aujourd'hui, les tarifs évoqués restent plus élevés que ceux mis en place avant la dernière hausse en octobre 2025. L'offre Ultimate, par exemple, était proposée à 19,99 euros avant la dernière hausse de prix. Malgré la baisse annoncée, son tarif final est donc toujours plus élevé qu'auparavant.

La dernière hausse de prix du GamePass s'était accompagnée de "petits bonus" toujours assez décriés. L'abonnement inclut notamment des avantages sur Fortnite ainsi que l'accès à Ubisoft+ Classics pour (re)découvrir d'anciens jeux de l'éditeur.