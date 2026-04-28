Votre PlayStation supprime-t-elle vraiment vos jeux après 30 jours d'inactivité ?

Plusieurs internautes rapportent que les jeux Playstation achetés en ligne seront inutilisables si vous ne vous connectez pas à internet d'ici 30 jours. Cette fonction semble cependant être un bug non corrigé.

Les fans de Playstation sont dans la panique la plus totale depuis quelques jours. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont découvert une nouvelle mention lorsque l'on observe les paramètres de jeux achetés en ligne. Cette mention indique que chaque jeu est soumis à un minuteur de 30 jours d'utilisation qui requiert une connexion internet afin de pouvoir continuer à utiliser la licence du jeu acheté. Concrètement, si vous ne connectez pas votre console Playstation 5 à internet au moins une fois dans les 30 jours qui suit l'achat d'un jeu dématérialisé, ce dernier ne sera plus accessible.

Une information déjà vérifiée par de nombreux gamers qui ont acheté différents jeux physiques et en ligne. Pour les jeux disposant d'un disque physique, aucun souci ne semble s'afficher. Les jeux dématérialisés, quant à eux, affichent tous le minuteur de 30 jours.

Le youtuber SpawnWave a également testé ce minuteur en bidouillant sa console PS5 afin de confirmer la nouvelle : les jeux achetés en ligne ne pouvaient plus se lancer du fait que sa console n'était plus connectée à internet depuis plus de 30 jours. Cette fonctionnalité ne semble cependant pas atteindre les plus anciens jeux achetés précédemment ainsi que les jeux physiques.

Un bug ou une véritable fonctionnalité

Si Sony ne semble toujours pas avoir réagi à la situation, plusieurs internautes bien informés semblent confiants du fait qu'il s'agisse d'un bug inhérent aux récentes mises à jour de la Playstation. Certains comptes d'information bien renseignés indiquent également que cette nouvelle limitation de 30 jours ne serait pas intentionnelle, mais crée en voulant réparer un bug d'une précédente mise à jour.

Hélas, Sony reste toujours silencieux sur le sujet. Pire encore, plusieurs chatbots et membres (bien humains) du service client de Playstation ont confirmé cette fonctionnalité à certains utilisateurs.

Il faudra donc patienter en attendant une réaction de Sony ou Playstation sur cette affaire. D'ici-là, gardez donc en tête que tout nouvel achat dématérialisé sur les consoles de la firme vous obligeront à vous connecter à internet au moins une fois par mois afin de pouvoir être lancés.