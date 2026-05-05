Valve Steam Controller : la manette déjà en rupture et revendue à prix d'or

Il n'aura fallu que quelques minutes pour que les premiers stocks du Steam Controller soient épuisés.

Vous cherchiez à acheter la dernière manette officielle de Steam ? Il va falloir vous armer de courage et de patience. Le Valve Steam Controller a été mis en vente officiellement le lundi 4 mai dernier sur le site officiel de Valve. Bien qu'affiché au tarif de 99 euros chez nous, la manette a très rapidement été épuisée.

Selon les informations de plusieurs internautes et médias spécialisés, le Steam Controller n'aura mis que 30-35 minutes pour voir ses stocks être entièrement vidés. L'engouement autour de la manette est tel que le site web officiel de Steam a même connu des difficultés à rester en ligne pendant les quelques minutes qui ont suivies la mise en ligne du produit.

De notre côté, même son de cloche. Nous avons dû nous y prendre à plusieurs reprises afin de pouvoir valider un paiement de la manette. Les serveurs étant probablement surchargés, il était difficile de passer commande.

Cet engouement autour du Steam Controller peut notamment s'expliquer par le fait que la manette ne soit proposée sur aucun autre site de vente que celui de Steam. L'intégralité des acheteurs ont donc été contraints de se tourner vers un seul site web. La manette fait cependant déjà le bonheur des revendeurs sur des sites de vente entre particuliers.

Le Steam Controller est déjà revendu à plus de 200 dollars sur certains sites. © eBay

En avril dernier, un designer de la manette chez Valve avait déjà exprimé qu'il y aurait une bonne quantité de Steam Controller produits lors de la sortie de l'appareil : "et si nous avons besoin d'en produire davantage, nous n'aurons qu'à presser un bouton pour relancer la production" avait déclaré Lawrence Yang chez PCGamer. Les potentiels intéressés n'auront donc qu'à patienter tranquillement pour de nouveaux stocks plutôt que de se tourner vers des revendeurs.