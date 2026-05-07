Star Fox Switch : un nouveau remake annoncé et déjà des fans en colère

Une annonce surprise de Nintendo qui ne ravit pas totalement les joueurs.

C'est lors d'un Direct surprise annoncé durant la nuit du mercredi 6 mai que Nintendo a dévoilé un remake de son jeu Star Fox à destination de la Switch 2 ! Près de 30 ans après la sortie de l'opus original sur Nintendo 64, les joueurs pourront découvrir ou redécouvrir les aventures de Fox McCloud et ses acolytes dans un nouveau jeu aux graphismes remis à neuf !

La présentation de 15 minutes dévoilée par Nintendo permet de faire connaissance avec les personnages du jeu Star Fox et d'en apprendre plus sur le titre. Après une apparition remarquée dans le dernier film Super Mario Galaxy, Fox McCloud apparait plus réaliste que jamais dans ce remake de Star Fox 64 à destination de la Nintendo Switch 2.

Star Fox sur Nintendo Switch 2 est un jeu de shoot en vaisseau spatial Arwing avec un parcours bien défini. Les joueurs devront commander leur vaisseau afin d'affronter de multiples ennemis. Plusieurs armes et mouvements spéciaux seront disponibles pour mener à bien les missions. Des passages au sol et sous l'eau sont également prévus. De nouvelles cinématiques, inédites au remake, sont également de la partie.

Des réactions mitigées sur les réseaux sociaux

Il n'aura pas fallu attendre très longtemps après la présentation de Star Fox sur Switch 2 pour observer les premières réactions négatives sur le jeu. Bien que de nombreux internautes semblent heureux de pouvoir (re)découvrir les aventures de Fox, les nouveaux graphismes du jeu et le design revu des personnages ne semblent pas pleinement convaincre.

Star Fox sur Switch pourrait s'avérer vital pour la licence

Cela fait des années que les fans de Star Fox réclament un nouveau jeu de la part de Nintendo. Si la sortie d'un remake du premier opus a pu décevoir certains joueurs qui attendent toujours une aventure originale, l'arrivée de Star Fox sur Switch 2 pourrait être essentiel pour l'avenir de la licence.

Nintendo est certainement au courant de l'engouement autour de cette licence, notamment depuis son bref passage dans le film Super Mario Galaxy en 2026. Un tel engouement justifie-t-il cependant la sortie de nouveaux jeux ? Les fans de Star Fox sont-ils prêts à dépenser leur argent dans de nouveaux opus ? Le remake de Star Fox sur Switch 2 pourrait bien être un moyen pour Nintendo de jauger cette attente et d'estimer si la licence est suffisamment attendue pour développer de nouveaux titres originaux dans le futur.

Star Fox sortira sur en exclusivité sur Nintendo Switch 2 le 25 juin 2026. Le jeu est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop pour la somme de 49,99 euros en version dématérialisée. Une version physique devrait également être proposée prochainement, mais avec un tarif plus élevé.