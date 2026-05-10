Mixtape est véritablement l'un des jeux de l'année. Notre test

Aussi acclamé que décrié depuis sa sortie, Mixtape a tout d'une petite pépite qui parlera surtout aux joueurs des années 80-90.

Sorti il y a quelques jours sur PC et consoles de dernière génération, Mixtape aura fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et au sein de la sphère Jeu Vidéo. Auréolé de nombreux tests très élogieux de la part de plusieurs médias comme IGN qui lui a notamment octroyé le précieux 10/10. Il n'en aura pas fallu davantage pour que plusieurs internautes, au mieux très curieux, au pire malintentionnés, décident de se pencher sur Mixtape pour se faire leur propre avis.

Véritable ode aux années 80-90 et au genre "coming of age" (ou "récit d'initiation" dans la langue de Molière), Mixtape déclenche donc de nombreux débats. S'agit-il vraiment d'un candidat sérieux au titre de meilleur jeu de l'année 2026 ? Nous avons voulu vérifier cela avec notre propre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire du jeu acheté par nos soins.

Le récap de notre test de Mixtape Un vrai hommage aux années 80-90

Une bande-son riche et que l'on ira vite réecouter

et que l'on ira vite réecouter Des personnages attachants

Un style graphique original Des phases de jeu parfois redondantes

Une rejouabilité quasi nulle

Une histoire qui ne parlera pas à tout le monde

Mixtape nous raconte plusieurs journées et souvenirs d'un trio d'adolescents sur le point de se rendre à la meilleure soirée de leur vie. Le titre joue alors sur deux tableaux : la préparation du trio pour la dite soirée et le récit de souvenirs ayant conduit à leurs situations actuelles, la formation de leur amitié ou la suite des événements.

Si le scénario de Mixtape est relativement simple, il sert avant tout d'excuse pour (re)vivre les tribulations des adolescents dans les années 90. Les ballades en foret, le suivi des dernières musiques rock tendances, les premiers amours, les bêtises et les interrogations... Autant de sujets abordés de façon nostalgiques et qui constituent aussi bien une force qu'une faiblesse pour le titre. Les joueurs ayant vécu les situations de Stacy, Slater et Cassandra, notre trio, seront bien plus touchés par le récit tandis que les joueurs plus jeunes pourront, au mieux, fantasmer d'une époque qu'ils n'ont pas connue.

Les personnages de Mixtape sont simples, mais attachants. © Linternaute / Julian Madiot

Inutile cependant d'avoir vécu dans les 90 pour s'attacher aux personnages de Mixtape. Stacy, Slater et Cassandra se complètent plutôt bien et transpirent l'insouciance adolescente pendant toute l'aventure. Il est assez facile de s'attacher au groupe bien que l'on aurait aimé les découvrir un peu plus.

Un gameplay narratif et contemplatif

Les quelques séquences de jeu de Mixtape qui circulent sur les réseaux sociaux font déjà beaucoup parler d'elles, et pour cause : Mixtape est un jeu narratif. Ne vous attendez donc pas à une grande difficulté (le "game over" n'existe pas) ou quelconque complexité dans les commandes.

Le gameplay de Mixtape repose sur un ensemble de mini-jeux. © Linternaute / Julian Madiot

Mixtape vous demandera la plupart du temps de contrôler Stacy afin de progresser dans l'aventure. Cela passera par la discussion avec des personnages, des passages en skateboard ou de la fouille d'objets. Rien de bien passionnant, mais Mixtape innove surtout lors de ses passages de flashbacks.

Le découpage en chapitres de Mixtape permet au jeu de proposer plusieurs expériences relatives à l'adolescence des années 90 et, de ce fait, de dévoiler plusieurs tranches de gameplay différentes. Qu'il s'agisse de faire rebondir un caillou sur l'eau, de recouvrir la maison du principal de l'école avec du papier-toilette ou simplement de prendre des clichés dans un photomaton, Mixtape surprend régulièrement.

Le gameplay de Mixtape diffère selon les chapitres et humeurs de nos protagonistes. © Linternaute / Julian Madiot

Encore une fois, il ne faudra pas vous attendre à de la difficulté ou de la rigueur exigée par ces phases de gameplay. Elles servent avant tout le récit et permettent de vous immerger dans la peau d'un adolescent grandissant. Le jeu se distingue notamment par l'utilisation de multiples musiques bien marquées de l'époque, et ce, pendant toute la durée de l'aventure, mais nous y reviendrons dans une partie dédiée.

Des graphismes originaux et décalés

Voilà encore un point qui pourra être apprécié ou détesté : Mixtape arbore un style graphique plutôt original. La majorité des séquences du jeu semblent dessinées à la main afin de représenter au mieux la vie d'un adolescent. Le titre utilise cependant plusieurs éléments visuels réalistes avec parfois de courtes vidéos du monde réel pour illustrer ses propos.

Le style d'animation de Mixtape pourra également en rebuter plus d'un. Si la majorité des éléments affichés sont fluides et agréables à l'oeil moderne, les personnages évoluent avec une fréquence d'animation plus saccadée.

Le style graphique de Mixtape ne plaira pas à tout le monde. © Linternaute / Julian Madiot

Pour résumer grossièrement : imaginez le monde tourner en 60 FPS tandis que Stacy, Slater et Cassandra sont animés en 12 FPS. Une technique que l'on reconnait notamment dans des films comme Into The Spiderverse ou des jeux récents comme South of Midnight. Cette technique peut surprendre (et gêner) pendant les premières minutes du jeu, mais rappelle également que notre trio est en décalage avec le monde qui l'entoure et souhaite s'en affranchir et évoluer à son propre rythme.

Une bande-son phénoménale

C'est certainement le plus gros point fort de Mixtape (et encore heureux au vu de son nom) : la bande-son du jeu vous restera longtemps en tête. Dès l'introduction du jeu et les premières notes de "That's Good" du groupe Devo (1982), le ton du jeu est donné et ne s'arrête alors qu'à de très rares instants.

Iggy Pop, Smashing Pumpkins, Joy Division... Mixtape brille par sa bande-son qui épouse à merveille les différents segments du jeu. Les différents titres sont présentés par nulle autre que notre protagoniste principale, Stacy, qui nous fait alors ressentir les émotions qu'elle traverse pendant tout le jeu avec la bande-son de son adolescence.

Stacy brise régulièrement le quatrième mur afin d'introduire la bande-son du jeu. © Linternaute / Julian Madiot

Relativement fournie, la bande-son de Mixtape est un ensemble de morceaux qui célèbrent les années 80-90 et parleront aussi bien aux joueurs ayant vécu cette époque ou les plus jeunes qui apprécient de bon vieux morceaux rock ou new wave. A moins d'être complètement allergique aux sons de l'époque, nous pouvons garantir que vous retournerez écouter certains morceaux une fois le jeu terminé.

Une durée de vie assez juste pour une rejouabilité limitée

Mixtape est un jeu indépendant assez court à terminer. Comptez entre trois et quatre heures pour terminer les aventures de Stacy, Slater et Cassandra. C'est très court, mais s'agissant d'un jeu indépendant vendu à moins de 20 euros et narrant les courtes tranches de vie d'adolescents, ce n'est pas très choquant. Cette courte durée de vie ne ressent cependant pas de façon négative. Même si des DLC (ou suites) sur certains personnages semblent totalement envisageables, le jeu ne frustre nullement de par sa durée.

Mixtape étant une aventure narrative en (quasi) ligne droite, le jeu ne dispose que de très peu de rejouabilité en dehors de trophées à débloquer.

Notre conclusion au test de Mixtape

A quasiment tous les niveaux, Mixtape est un jeu clivant. Les thèmes abordés, la musique de l'époque et le style graphique sont autant de choses que vous êtes susceptibles d'adorer ou de détester. Pour qui a grandit dans les années 80-90, aime les sons des l'époque et apprécie les jeux contemplatifs, Mixtape signe l'une des meilleures aventures narratives de la scène indépendante. Les joueurs les plus réfractaires au "coming of age" ou aux titres qui prennent leur temps n'y trouveront cependant qu'un jeu court doté de personnages attachants et d'une bande-son ringarde.

Mixtape est donc un risque, mais si vous prenez le temps de vous pencher dessus et d'apprécier son style, vous y trouverez l'une des meilleures expériences vidéoludiques indépendantes de ces dernières années et un récit capable de toucher bon nombre de nostalgiques.