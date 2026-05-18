Test de Outbound : prenez la route de la détente avec ce jeu cosy

Outbound, l'un des jeux cosy les plus attendus de l'année, est enfin disponible ! Malgré un accueil mitigé, ce simulateur de road-trip et de construction a un grand potentiel.

Ah ! La van life ! Peut-être avez-vous, vous aussi, envisagé de tout plaquer pour prendre la route. Longer le littoral provençal et l'Ardèche, les cheveux au vent, rêve bohème et liberté chérie. Eh bien grâce à Outbound, cette vie est enfin à votre portée ! C'est un jeu pour lequel pas moins de 1,3 millions de joueurs ont émis le souhait de rejoindre l'aventure. Ce chiffre remarquable indique une réelle fascination pour la liberté apaisante que promet ce simulateur de road-trip, construction cosy en monde ouvert, jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs. Outre partir arpenter les routes, Outbound vous propose aussi de customiser votre van dans les moindres détails.

C'est un studio Néerlandais, Square Glade Games, qui est aux commandes de cette expérience financée en majeure partie par une campagne Kickstarter. Les fondateurs Marc et Tobi ont été accompagnés par 6 autres travailleurs dans la réalisation du jeu. Une toute petite équipe donc, pour un jeu pourtant ambitieux. Ont-ils réussi le pari de créer l'expérience de détente ultime? Nous allons découvrir cela ensemble au travers de ce test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un code Steam envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test de Outbound Des environnements charmants et apaisants

charmants et apaisants Une attache éditoriale forte au développement durable

au développement durable Une simulation de conduite agréable

agréable Les possibilités de création et de personnalisation pour le véhicule La mise en place des systèmes trop longue

trop longue La boucle de jeu est remplie de friction

Des mécaniques qui semblent augmenter artificiellement la durée du jeu

qui semblent augmenter artificiellement la durée du jeu Une ambiance musicale qui peine à se démarquer

Votre roadtrip, votre histoire

Dans Outbound, l'histoire qui compte est celle que vous tissez au fil de votre voyage. Il n'y a pas de narration précise. Vous êtes lancés aux commandes de votre van dans un monde futuriste utopique. On y trouve principalement des environnements naturels (campagne, littoral, désert…) parsemés d'une empreinte humaine ancrée dans le développement durable.

Des feux de camps bordent les routes. © Square Glade Games

D'ailleurs, la notion de respect de l'environnement marque profondément chaque choix des créateurs. Vous conduisez un véhicule électrique que vous pourrez développer selon différents systèmes d'énergies alternatifs de votre choix (eau, vent, solaire). Quand il s'agit de collecter des ressources pour améliorer vos équipements ou votre van, pas question de couper les arbres et raser le paysage comme dans les jeux de construction traditionnels. Le joueur est invité à ramasser ce que la nature lui donne: des troncs déjà tombés, certaines fleurs çà et là. Il n'a pas d'impact sur le relief.

Pas d'humains à l'horizon à part vous-même (et vos camarades si vous jouez à plusieurs) dans Outbound. Même si vous en trouvez des traces : des maisons, quelques lettres... Vous ne rencontrerez d'êtres mouvants que la faune qui peuple le jeu. Une fois parvenu au bout de la première carte (actuellement au nombre de deux), vous aurez la possibilité de partager le reste de votre aventure avec un ami poilu.

Un fidèle compagnon bienvenu mais qui arrive un peu loin sur notre route. © Square Glade Games

Un jeu riche en contenu mais…

Outbound est un jeu riche en mécaniques de construction, à la fois dans la personnalisation de votre véhicule-maison mais aussi dans le développement de technologies pour l'alimenter. C'est aussi un jeu de survie à la difficulté modérée. Le système de conduite, quant à lui, est volontairement simpliste pour offrir une expérience de route paisible. Pour se diriger, le joueur dispose d'une carte qui se dévoile au fil de son exploration.

Sur la route vous rencontrerez des tours, dans lesquelles vous pourrez télécharger un "plan" de votre choix parmi plusieurs proposés (outils de base et leurs améliorations, décoration, machine pour améliorer les ressources collectées…). Vous pourrez ensuite construire ce plan depuis votre van, à condition que vous ayez collectés les ressources nécessaires.

Pour télécharger les plans, le joueur se connecte au petit terminal en bas de la tour. © Square Glade Games

Le but étant de collecter un maximum de plans pour pouvoir améliorer et personnaliser à souhait son véhicule, développer des technologies alternatives ainsi que disposer des outils nécessaires à la collecte de toutes les ressources. Le fait que tous les outils ne soient pas disponibles dès le départ peut s'avérer frustrant. Pour une expérience qui se veut cosy, la friction apportée laisse un goût légèrement amer. A de nombreuses reprises, vous devrez trancher quelles sont les améliorations les plus importantes selon votre style de jeu, ce qui peut vous amener à délaisser certaines parties du gameplay. Les premières heures de jeu peuvent être quelque peu éprouvantes, le temps d'avoir suffisamment de systèmes en place pour profiter pleinement de l'aventure. On vous demandera aussi de faire beaucoup d'aller-retour. Déjà pour récupérer certaines ressources qui ne se trouvent que dans des biomes spécifiques, mais aussi car d'anciennes tours seront réactivées pour que vous puissiez télécharger de nouveaux plans. Le jeu ne proposant que la collecte de ressources "naturellement disponibles", leur récolte est fastidieuse et demande beaucoup d'arrêts sur la route.

Un système jour/nuit rythme notre partie, mais sa configuration initiale est à notre goût trop hâtante (11 minutes 30 de jour), car la nuit notre personnage dispose de capacités réduites. Nous avons découvert au bout de quelques heures de jeu la possibilité d'allonger les journées depuis les paramètres, ce qui fut très appréciable pour notre expérience.

Outbound ravira les plus complétionnistes d'entre-nous, avec de nombreux collectables : grand nombre de feux de camps à activer, pendentifs pour rétroviseurs, cairns à empiler, ou encore, nos favoris à la rédaction, les gnomes disposés de manière amusante à travers l'univers.

Les gnomes sont tous uniques et sont mis en scène de diverses manières amusantes dans l'environnement. © Square Glade Games

Un style visuel qui épouse le sentiment d'évasion créé par le jeu

Outbound arbore un style cartoon 3D qui ne manque pas de nous rappeler des jeux comme Firewatch ou Road 96. Ce style sied à merveille à l'ambiance du jeu et est sublimé par de belles palettes de couleurs qui varient selon les biomes. La première carte que l'on traverse peut parfois manquer de cette magie visuelle, avec un aspect un peu terne. Nonobstant, cela rend la découverte des points d'intérêt captivante puisqu'ils rayonnent au sein de cet environnement. La seconde est plus colorée, avec des palettes plus franches, et a été plus appréciée par la rédaction. Les points d'intérêts y sont intégrés plus harmonieusement. Les jeux de lumière quant à eux sont ravissants, apportant un aspect presque féérique par moments. Outbound est un jeu qui invite à la contemplation.

L'un de nos paysages favoris. © Square Glade Games

Une ambiance musicale trop générique

Qui dit longs trajets routier dit aussi playlist de voyage. Mais pas dans Outbound. Quelques notes de piano et de guitare seront les seules mélodies que vous retrouverez. On peut comprendre l'intention, une musique légère, générique, qui ne prend pas le dessus sur l'expérience, simplement présente pour nous accompagner avec douceur. Mais pourquoi ne pas avoir profité du van pour laisser le choix au joueur d'utiliser le poste radio et choisir l'ambiance musicale qu'il désire? On aurait apprécié des choix éclectiques, de la lofi en passant par le rock beatnik ou l'ambient, varier les plaisirs pour sublimer le voyage de chacun. Concernant le sound design, il est à son tour plutôt ordinaire. Nous avons, cela dit, apprécié le rendu des bruits de nature et de pluie.

Quelqu'un a une guitare? © Square Glade Games

La route est longue et pleine de possibilités

En solo, Outbound est un jeu chronophage. La récupération des plans 1 à 1 et la collecte des ressources en solo limite la vitesse de progression. Les allers-retours que le jeu nous invite à effectuer pour basculer vers d'anciennes tours ajoutent une longueur que nous avons trouvée un peu factice. Cela-dit, il s'agit d'un jeu qui encourage ses joueurs à prendre leur temps, mais il manque un léger quelque chose pour mieux nous captiver. Sa durée de vie est donc tout à fait honorable, mais ce n'est pas forcément toujours agréable. Côté rejouabilité, au vu de la quantité considérable de choses à y faire et d'agencements créatifs possibles, Outbound n'a pas à pâlir.