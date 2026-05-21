EWC 26 : pourquoi cette "coupe du monde" du jeu vidéo fait déjà couler beaucoup d'encre

Longtemps pressentie pour se dérouler en Arabie Saoudite, l'EWC 26 sera organisée de façon express à Paris et fait déjà réagir.

Paris s'apprête à devenir la capitale mondiale du sport électronique. C'est à travers un post sur les réseaux sociaux qu'Emmanuel macron, Président de la République, a annoncé que la France sera l'organisatrice de l'Esport World Cup (sobrement intitulée "EWC" ou "Coupe du monde d'eSport") du 6 juillet au 23 août 2026. Une décision surprenante pour une compétition qui prévue depuis de longs mois pour se dérouler en Arabie Saoudite.

Une nouvelle d'envergure pour une compétition qui l'est tout autant. L'EWC représente l'un des événements les plus massifs dans le petit monde du sport électronique. Les participants s'affronteront sur 24 jeux différents avec notamment League of Legends, Dota 2, Valorant, Apex Legends, Fortnite, PUBG et bien d'autres. Au total, ce sont plus de 2000 athlètes répartis dans près de 200 clubs différents et venus du monde entier qui vont s'affronter.

Les récompenses de l'EWC 2026 sont également massives avec un cashprize total de 75 millions de dollars. Les coûts engagés dans la compétition sont de même envergure et rendus possibles grâce à de multiples investissements de l'Arabie Saoudite.

L'EWC 26, une compétition réorganisée en urgence

Alors que les deux précédentes éditions de l'EWC s'était déroulée en Arabie Saoudite, cette version 2026 surprend de par sa nouvelle localisation. La compétition était pourtant bel et bien prévue pour être organisée dans la capitale Saoudienne pendant de nombreux mois. Cette réorganisation express (deux mois seulement avant le lancement) à Paris s'explique cependant par le contexte géopolitique actuel et le conflit en Iran.

Selon les premières informations du média Sheep Esports, la majorité de l'EWC 26 se déroulera à la Porte de Versailles. Certaines rencontres pourraient cependant s'effectuer dans des localisations plus grandes afin d'y recevoir davantage de public. On peut très bien s'imaginer voir l'Accor Arena ou la Défense Arena recueillir les fans de certaines équipes sur de gros jeux comme League of Legends.

L'EWC 26 fait déjà beaucoup parler

L'annonce de la venue de l'EWC 26 en France n'a pas manqué de faire réagir de nombreux fans de jeux vidéo et d'eSport sur les réseaux sociaux. Si la majorité des premières réactions s'avèrent positives, certains internautes n'ont pas manqué de faire part de leur mécontentement. L'Arabie Saoudite investit massivement dans l'eSport depuis quelques années afin de se placer sur ce nouveau marché, mais également pour raviver l'image du pays auprès de l'Occident.

Il convient également de rappeler que la mention "Esport World Cup" n'est pas officiellement représentante d'une compétition mondiale du sport électronique. L'EWC n'est pas la coupe du monde officielle de l'Esport, mais une dénomination pensée pour y faire croire. Nul doute cependant que la compétition devrait connaitre un certain succès à l'ouverture de la billetterie officielle qui s'ouvrira dans les prochains jours.