LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est le meilleur jeu Batman à ce jour. Notre test.

Qui l'eût cru ? L'adaptation en briques LEGO du plus grand détective au monde de l'univers DC est également la meilleure du marché vidéoludique.

Le moins que l'on puisse dire concernant le studio TT Games, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur formule gagnante il y a plusieurs années. Forts d'une très bonne réputation suite à la sortie du premier jeu LEGO Star Wars en 2005, le studio va alors opérer une vraie restructuration de ses projets pour se consacrer pleinement aux adaptations de grosses licences au format des petites briques danoises.

Après plus de 30 jeux vidéos estampillés "LEGO", on pourrait penser que TT Games finisse par s'essouffler. L'arrivée du nouveau LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir nous fait cependant penser le contraire. Notre test.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire du jeu envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre article avant sa publication.

Le récap de notre test de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir Le scénario bourré de références à l'univers Batman

bourré de références à l'univers Batman Excellents graphismes qui mêlent les briques LEGO à la ville de Gotham

qui mêlent les briques LEGO à la ville de Gotham Le gameplay hérité des Batman Arkham

hérité des Batman Arkham L'ambiance globale est aux petits oignons Plusieurs bugs qui bloquent la progression

qui bloquent la progression Des niveaux parfois répétitifs

Tous les Batman de ta vie, en moi réunis

La première épreuve de TT Games pour ce nouvel opus des aventures de Batman vient certainement du scénario. Comment raconter une histoire déjà connue de tous et pourtant disponible dans de multiples versions (comics, films, séries...) ? Pour trancher la question, le studio a décidé prendre le meilleur de chaque monde.

Les grandes lignes du scénario de ce LEGO Batman sont donc connues de tous : Bruce Wayne est laissé pour orphelin après le meurtre de ses parents dans une allée sombre de la ville de Gotham. Le petit garçon va vouloir prendre sa revanche sur la ville en devenant un symbole pour les habitants et une frayeur pour les criminels.

Le scénario de LEGO Batman reprends plusieurs points de la mythologie du héros. © Linternaute / Julian Madiot

En réunissant le meilleur du Chevalier Noir, ce LEGO Batman prend le risque de perdre le néophyte dans des récits trop pointus ou d'agacer le fan ultime du personnage avec une lecture trop superficielle. Descendons cependant de nos grands chevaux : il s'agit d'un jeu LEGO avant tout destinés aux plus jeunes. LEGO Batman parvient cependant à contenter tout le monde en passant par des séquences cultes issus des comics ou des films Batman. Ces dernières sont également saupoudrées de l'humour toujours très absurde des jeux LEGO qui ne manqueront pas de régulièrement faire sourire.

Mais la véritable force de l'écriture de ce LEGO Batman vient surtout des références. Qu'il s'agisse de pop culture dans sa globalité ou de moments de films Batman devenus des memes sur les réseaux sociaux, le joueur appréciera tout particulièrement de pointer son doigt vers sa télé en reconnaissant les multiples références intégrées au titre. Sans être trop nombreuses jusqu'à l'excès, ces dernières permettent de rajouter une dose d'humour au jeu.

© Linternaute / Julian Madiot

Un gameplay hérité des meilleurs jeux Batman

Les habitués de jeux Batman ne seront pas trop dépaysés par le gameplay de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir. Le titre s'inspire grandement de la série de jeux Batman: Arkham avec du combat en temps réel, des coups spéciaux et des contres à déclencher avec une seule touche. Notre Chevalier Noir peut également compter sur ses gadgets, mais ces derniers s'avèrent assez peu nombreux lors des phases de combat contrairement à ceux de la série Arkham.

Les gadgets de Batman sont surtout à retrouver lors des phases d'infiltration. Dans ces moments, le plus grand détective du monde peut compter sur son radar pour détecter les menaces, le grappin pour explorer les hauteurs ou encore le batarang pour étourdir ou attirer les adversaires. Dieu merci, les phases d'infiltration ne sont pas obligatoires et il sera très souvent possible de foncer dans la mêlée. La discrétion reste cependant à privilégier au vu du nombre ahurissant d'ennemis qui peuvent s'enchainer à votre écran. Sur ce point, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est un peu trop généreux.

Foncer dans la mêlée vous garantit de devoir affronter de nombreux ennemis. © Linternaute / Julian Madiot

Si le titre s'en cantonnait à ces deux phases de gameplay, il serait déjà très correct. LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir se diversifie cependant quelque peu avec l'ajout de la célèbre batmobile qui vous permettra d'arpenter les rues de Gotham à vitesse grand V. Les sensations de conduites restent modestes, mais on appréciera de pouvoir manier ce véhicule culte.

Des graphismes entre le réalisme et la brique

Les jeux LEGO bénéficient d'un traitement assez spécial au niveau de leurs graphismes. La majorité des décors sont traités comme un jeu vidéo classique avec des rendus 3D proches du réalisme qui permettent à la ville de Gotham d'exprimer toute sa noirceur. Sur ce point, le titre est plutôt réussi notamment grâce à l'excellente gestion des effets de lumière qui permettent de profiter d'un jeu sombre, mais où chaque détail reste facile à discerner.

La ville de Gotham est sublime, même avec des briques. © Linternaute / Julian Madiot

Pour ses personnages, objets et énigmes, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir opte pour des graphismes... En briques LEGO. Ces dernières peuvent, le plus souvent, être détruites, ramassées et reconstruites dans un torrent d'effets susceptibles de mettre à mal les configurations les plus modestes. La gestion de la physique et des multiples éléments à l'écran reste relativement excellente, mais notre partie n'aura pas échappé à de multiples bugs, nous obligeant à relancer notre jeu.

Une durée de vie correcte pour une réjouabilité sublime

LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir est assez généreux dans son contenu. La grande ville de Gotham regorge de combats et défis à appréhender (même si ces derniers tournent parfois un peu en rond). De ce fait, comptez une douzaine d'heures pour terminer l'aventure principale du jeu en ligne droite. Un chiffre plutôt honnête, mais qui peut facilement être doublé si vous souhaitez terminer le titre à 100%.

Briques rouges, puces Wayne-tech, costumes... Les déblocables sont nombreux. © Linternaute / Julian Madiot

La rejouabilité du jeu s'effectue principalement par les déblocables : costumes, personnages, défis, améliorations... Tous ces éléments sont à obtenir en explorant la ville de Gotham, en récoltant certaines briques ou en détruisant des objets cachés dans les niveaux. Une manœuvre qui peut paraître un peu longue, mais les gros fans du Chevalier Noir seront heureux de débloquer de nouveaux contenus pour parcourir à nouveau le jeu.

Notre conclusion au test de LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir

Sur bien des domaines, LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir ne surprend pas vraiment. En reprenant les codes des meilleurs jeux Batman de ces dernières années, le titre ne prend que peu de risques. Le mélange de la licence DC Comics avec l'univers loufoque de LEGO reste cependant très réussi. Le jeu s'adressera aussi bien aux néophytes de Batman qu'aux afficionados du héros masqué de par les nombreuses références incluses dans l'aventure.

On regrettera cependant que le tutoriel du jeu soit un peu long (comptez 3-5h avant d'être un peu libre) ainsi qu'une certaine répétitivité dans les niveaux et énigmes. Quelques bugs ont également jonché notre aventure, mais nul doute que le studio TT Games parviendra à les éliminer rapidement.