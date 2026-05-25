RLCS : on vous fait vivre les coulisses du championnat de Rocket League

Les RLCS 2026 se déroulent à Paris durant tout le week-end du 23 mai. Linternaute a pu visiter les coulisses de l'événement à La Défense Arena.

Vous aimez le football ? Vous aimez les voitures de course ? Vous connaissez peut-être déjà le phénomène Rocket League. Lancé en 2015 sur consoles et PC, le titre du studio Psyonix a fait beaucoup de chemin pour s'imposer sur le milieu très bouché des jeux en ligne compétitifs. Aux côtés d'autres mastodontes comme Fortnite, Apex Legends ou League of Legends, Rocket League est aujourd'hui une figure majeure de l'eSport à travers le monde.

Nous avons pu assister aux coulisses des Rocket League Championship Series (RLCS), étape importante pour les championnats du monde du jeu et vous proposons un petit tour de ce qui se passe derrière la scène.

© Epic Games / Linternaute

Un week-end décisif

Les RLCS ont marqué le couronnement de l'équipe Karmine Corp après trois jours de compétition en direct de La Défense Arena à Paris. En l'emportant face à Twisted Minds, les joueurs français "Atow", "Vatira" et "Juicy" se rapprochent un peu plus des championnats du monde et les 1 200 000 de dollars de récompense pour les 6 prochains jours de compétition.

Pour gérer un tel événement, plusieurs équipes se coordonnent en coulisse de La Défense Arena. Si l'on y retrouve, bien évidemment, la production du studio Epic Games (responsable du jeu), il est aussi possible de compter sur des agences françaises. Sur le sujet, plusieurs responsables de la production de l'événement se sont exprimés à notre micro : "c'est très compliqué de gérer ce genre d'événement car nous avons des caméras partout. Il faut non seulement retranscrire l'ambiance de la salle, mais également des actions dans le jeu. On évolue donc constamment sur deux plans différents."

© Epic Games / Linternaute

La gestion du Major de Paris en jeu est également un point clef de l'événement. Durant les trois jours de compétition, les équipes de Epic Games font tout pour s'assurer que les matchs se déroulent dans de bonnes conditions. Un seul serveur est utilisé pour héberger les parties du Major, mais des équipes sont disponibles en permanence en cas de panne : "nous faisons tout pour réduire au maximum la latence en jeu grâce à nos serveurs dédiés. On procède ainsi depuis plus de 2 ans et cela semble bien fonctionner."

Si gérer les multiples points de vue entre la scène, le public et le jeu semble être une épreuve de tous les instants, les équipes de Epic Games restent assez satisfaites : "sur Rocket League, on ne gère "que" 6 joueurs sur le terrain. C'est une partie de plaisir si on compare à Fortnite où l'on doit suivre les points de vue des 64 participants au jeu."

Le serveur d'Epic Games qui gère la latence durant les RLCS. © Epic Games / Linternaute

Rocket League passe la sixième

Au terme des trois jours de compétition du Major de Paris, Epic Games a réservé une jolie surprise pour les fans de Rocket League. D'ici quelques mois, le titre va officiellement abandonner son moteur de jeu initial, l'Unreal Engine 3, pour passer à la sixième version.

Cette annonce, qui n'a pas manqué de faire réagir les fans sur les réseaux sociaux, est importante pour Rocket League qui traine depuis des années un moteur de jeu devenu désuet. Le passage à l'Unreal Engine 6 devrait non seulement permettre de profiter de nouveaux graphismes, mais également de meilleures optimisations pour les futurs ajouts au titre. Aucune date officielle de lancement n'a cependant été dévoilée et il faudra donc s'armer de patience pour découvrir ce renouveau de Rocket League.