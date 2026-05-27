James Bond 007 First Light : les premiers tests de la presse sont sans appel

Après plusieurs années sans jeu vidéo dédié, l'agent 007 revient avec First Light. Les premiers retours de la presse spécialisée semblent tous reconnaitre la qualité du titre.

Développé par le studio IO Interactive, James Bond 007 First Light est un nouveau jeu disponible sur console et PC. Le titre diffère de la mythologie habituelle des Bond en proposant d'incarner l'agent du MI6 dans ses premières années.

Disponible officiellement depuis ce mercredi 27 mai, James Bond 007 First Light a pu passer entre les mains expertes de plusieurs journalistes spécialisés. Sans trop en dire, le jeu semble plutôt bon, mais certains retours sont plus mesurés que d'autres.

"Une des meilleures expériences vidéoludiques"

Parmi les tests les plus dythirambiques sur le jeu, nous retrouvons le site Gameblog et son journaliste au pseudo Geralt de Reeves qui semble être conquis par le jeu. L'article met en avant le scénario et la mise en scène qui semblent transpirer l'amour de la saga Bond ainsi que les graphismes et la technique pleinement maitrisés : "IO Interactive a autant su adapter son savoir-faire issu des jeux Hitman que de proposer un gameplay pêchu et spectaculaire ponctuant de manière haletante un scénario qui n'a pas à rougir des films."

Le média conclut alors son test par la très belle note de 9/10 pour ce James Bond 007 First Light. Un excellent score pour, ce que le journaliste espère, être le début d'une nouvelle saga vidéoludique.

"Sublime en tout point"

Du côté de IGN, on est également très emballé par ce James Bond 007 First Light. Le journaliste Nanix n'hésite pas à déclarer qu'il s'agit du plus grand jeu James Bond de tous les temps : "c'est en jouant et en le vivant qu'on se rend compte de la puissance de l'ensemble." déclare l'auteur du test. Ce dernier ne mâche d'ailleurs pas ses mots pour vanter la technique du titre et ses graphismes qualifiées de "grand, grand art." Rien que ça, mais cela mérite bien un 9/10 également.

"Une réalisation absolument impeccable"

Le site Gamekult, généralement plus mesuré que le reste du paysage de la presse spécialisé, semble également emballé par la proposition de James Bond 007 First Light. Dans son test, le journaliste Jarod explique que nous sommes bien face à une très grande aventure de l'agent 007. Il rappelle toutefois que les emprunts aux séries Hitman ou Uncharted restent assez superficiels, mais clairement décelables. Un moment vidéoludique franchement réussi qui récolte tout de même la note du 8/10.

Au global, les retours sur James Bond 007 First Light semblent donc excellents. Il faudra aller chercher du côté de la presse internationale avec les retours de Gamer.no ou encore Restart.run pour trouver des retours mitigés sur le titre. Mais là encore, les notes restent globalement bonnes avec une moyenne de 7/10 pour les tests le moins emballés par le titre. Bien joué Monsieur Bond.