Steam Deck : Valve devient fou, sa console voit son prix exploser

Valve est le dernier acteur touché par les coûts explosifs des composants informatiques. Sa console portable est à nouveau en stock, mais à un prix impossible à justifier.

Valve vient de lâcher une véritable bombe. Le grand éditeur du logiciel Steam et de la console portable Steam Deck a récemment confirmé que cette dernière allait voir son prix grimper. Alors que de nombreux internautes s'interrogeaient sur l'indisponibilité de la console depuis plusieurs semaines, le Steam Deck est revenu en ligne dans la soirée du 27 mai 2026, mais avec une très mauvaise surprise. En effet, les prix des différentes configurations proposées ont grimpés en flèche !

© Valve

Ainsi, le Steam Deck OLED dans sa plus petite configuration voit son prix passer de 569 euros à 779 euros soit une augmentation de 210 euros. La configuration la plus musclée avec 1 To de stockage voit son prix grimper de 240 euros et s'établit désormais à 919 euros.

Le modèle le moins onéreux de la gamme, doté d'un écran LCD, n'est plus proposé par Valve qui n'affiche désormais que les modèles dotés d'un écran OLED.

A lire également :

Une hausse de prix expliquée mais difficile à accepter

Ces nouveaux tarifs annoncés par Valve pour son Steam Deck sont expliqués sur le blog officiel de la firme : "le Steam Deck est de retour en stock. Les nouveaux prix reflètent le coût actuel des composants informatiques ainsi que les difficultés d'expédition dans le contexte géopolitique actuel".

Ce n'est pas la première fois qu'un constructeur se voit contraint de monter le prix de ses consoles suite à la pénurie de composants informatiques lié à l'explosion de l'IA ainsi que les tensions en Iran. Il n'empêche qu'avec un tarif de 919 euros pour le modèle le plus avancé, le Steam Deck perd son principal intérêt face à des concurrents comme la ROG Ally qui est plus puissante et à un tarif proche (999 euros).