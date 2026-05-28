Paralives : quel est ce jeu qui entend concurrencer Les Sims sur leur propre terrain ?

Sorti récemment en accès anticipé sur Steam, Paralives n'est pas sans rappeler une célèbre licence de simulation de vie.

Fatigué des Sims 4 et ses nombreux DLC ? Paralives pourrait bien être le jeu qu'il vous faut. Sorti le 25 mai dernier en accès anticipé, Paralives est le premier jeu de l'équipe d'Alex Massé et du studio Paralives. Son principe semble très proche de celui des Sims, à savoir une simulation de vie de plusieurs personnages réunis dans une petite ville.

Relations, carrière professionnelle, habitations... Autant de choses que Paralives vous demandera de gérer afin de garantir l'épanouissement des Paras, les habitants du jeu aux caractère parfois bien trempé.

Un accès anticipé et de nombreux contenus à venir

La sortie de Paralives sur Steam n'est qu'une première étape pour le studio qui met déjà en garde les joueurs : "ne vous attendez pas à des centaines d'heures de gameplay." Une précaution qui rappelle que le jeu n'en est qu'à ses débuts et que l'accès anticipé va permettre au studio de récolter les retours des joueurs pour les prochains contenus à venir.

Le studio Paralives prédit un développement en accès anticipé d'une durée d'environ deux ans. L'équipe prévoit déjà plusieurs ajouts comme des résolutions de bugs, des animaux à gérer ou encore un système de saisons dynamique.

Paralives est disponible en accès anticipé sur Steam au prix de 38,99 euros. Un tarif de lancement spécial et plusieurs bundles en partenariat avec d'autres jeux sont également proposés.