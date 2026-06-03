State of Play : on vous résume les plus grandes annonces de la soirée

La State of Play, la conférence de PlayStation, s'est tenue ce mardi 2 juin. Voici un récapitulatif des grandes annonces.

Ce mardi 2 juin s'est tenue la conférence State of Play de PlayStation, soit plus de 60 minutes d'actualités et d'annonces sur les nouveaux jeux à venir de la PS5. Cette conférence est l'occasion, non seulement de faire le point sur les dernières annonces, trailers et démonstrations de gameplay, mais également de statuer sur la feuille de route de la PlayStation 5.

La présentation du jeu Marvel's Wolverine avait été confirmée et des fuites d'informations annonçaient déjà la présentation du nouveau God of War Laufey. Sony avait également indiqué la présence de jeux issus de tiers éditeurs, l'occasion de regrouper les productions internes avec les grandes sorties de l'industrie.

YouTube et Twitch ont servi de canaux privilégiés pour pouvoir assister en direct aux grandes annonces détaillées dans la suite de l'article. Voici les principales annonces à retenir.

Marvel's Wolverine s'annonce sanglant

Le State of Play a commencé sur les chapeaux de roues avec un gameplay et la bande-annonce de Wolverine de Marvel, présenté par le studio Insomniac Games. Le trailer de ce jeu d'aventure se concentre sur les scènes de combat corps à corps, les compétences de Wolverine ainsi que les personnages mythiques qui croiseront la route de Logan comme Jean Grey, Mystic et Sabertooth.

Ce jeu solo à la troisième personne et à la progression linéaire sortira sur la PlayStation le 5 septembre 2026. Pour sauver des vies avec Wolverine aux quatre coins du globe, il faudra donc attendre la rentrée.

Rayman Legends se refait une beauté

Rayman Legends Retold a également fait son apparition dans le State of Play de PlayStation. La bande-annonce dévoile une réinvention des graphismes et de l'histoire du jeu de plateforme. Elle présente également une bande-son enrichie, de nouveaux niveaux musicaux et des angles de caméra inédits pour ce jeu d'action sorti originellement en 2013.

Pour explorer le nouveau royaume King Foot en solo ou à quatre joueurs en coop locale, rendez-vous le 1er octobre 2026. Rayman Legends Retold sortira sur PC, PS5, Xbox Series, Switch et Switch 2.

Un final époustouflant avec God of War : Laufey

God of War : Laufey a conclu le State of Play de la plus belle des manières. Nouveau jeu et nouveau personnage principal avec la femme de Kratos. Après un reboot fort réussi de la licence en 2018, la série God of War de Santa Monica Studio refait surface en 2026 avec une version plus dynamique. Ce jeu d'action va explorer la force de frappe de Laufey qui s'est réveillée dans l'Everywhen, une nouvelle dimension de l'au-delà qui exploite la magie.

Un grand suspense demeure encore puisque la date de sortie n'a pas encore été révélée. God of War : Laufey est cependant bel et bien officiellement prévu pour la PS5.

Le State of Play de ce mardi 2 juin aura donc été riche en nouvelles annonces et images de jeux dont on avait déjà connaissance, notamment Wolverine et God of War. Les possesseurs de PS5 ont désormais plusieurs grosses sorties à venir d'ici les prochains mois !