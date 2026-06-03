Test de Directive 8020 : un huit-clos spatial qui touche les étoiles

Près de quatre ans après le dernier épisode de la série The Dark Pictures, Supermassive Games revient avec un tout nouvel opus, Directive 8020. Retrouvez ici notre avis.

C'est en plein cœur de l'espace que Supermassive Games a décidé d'implanter le scénario du nouvel épisode de sa série vidéoludique. Directive 8020, disponible depuis le 12 mai 2026, rassemble tout ce qui fait le sel des jeux The Dark Pictures. Avec un scénario horrifique de science-fiction, des personnages dont la mort rôde à chaque recoin et des choix décisifs cruellement imposés aux joueurs… cette nouvelle aventure spatiale ne laisse personne indifférent.

Nous avons pu tester le nouvel opus de Supermassive Games, qui, après quatre ans de pause dans sa série vidéoludique, s'est plu à développer une histoire bien différente des précédents épisodes. Directive 8020, qui propose une recette de gameplay différente en impliquant davantage le joueur dans son histoire, semble vouloir imposer une formule inédite et novatrice. Pour autant, ces prises de risque méritent-elles d'avoir lieu ? Réponse dans cet article.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire du jeu envoyé par l'éditeur. Ce dernier n'a eu aucun droit de regard sur notre article avant sa publication.

Le récap de notre test de Directive 8020 Le scénario est prenant et angoissant en permanence

est prenant et angoissant en permanence Graphismes globalement réussis avec une belle mise en scène

globalement réussis avec une belle mise en scène Une formule dépoussiérée et novatrice

et novatrice Les dilemmes du jeu La narration morcelée perd parfois le joueur

morcelée perd parfois le joueur Un doublage inégal qui casse l'immersion

qui casse l'immersion Des phases de jeu parfois répétitives

© Linternaute / Valentin Gasselin

Un scénario de science-fiction qui ne finit pas d'étonner

L'aventure nous propulse dans un futur particulièrement sombre. En l'an 2065, la Terre est sur le déclin et l'humanité court inexorablement vers sa perte, cherchant désespérément une échappatoire. C'est dans ce contexte de crise mondiale qu'une équipe d'astronautes est envoyée en orbite à bord du Cassiopeia, un imposant vaisseau colonial. Leur mission : un voyage de quatre ans en état de stase pour atteindre la lointaine planète Tau Ceti f, située à douze années-lumière, afin d'évaluer la viabilité de ce nouveau foyer potentiel pour l'espèce humaine.

Cependant, alors que l'équipage est plongé dans le sommeil et que deux techniciens supervisent le périple, le vaisseau est violemment percuté par une météorite à l'approche de sa destination. Le Cassiopeia, victime d'importants dégâts, finit par s'écraser sur cette planète inhospitalière. Ce crash marque le début d'un réveil cauchemardesque pour les membres de l'équipage, qui se verront menacés par une mystérieuse forme extraterrestre envahissant le bâtiment.

S'inspirant clairement de monuments de la science-fiction horrifique tels que The Thing de John Carpenter, Alien ou encore Life : Origine Inconnue, Directive 8020 délaisse le ton du slasher pour adolescents présent dans les précédents jeux de The Dark Pictures pour instaurer une paranoïa constante et une méfiance totale. La peur viscérale ne naît pas seulement des attaques frontales, mais de l'incertitude permanente : aucun personnage n'est digne de confiance et tous peuvent se présenter comme un ennemi infiltré.

© Linternaute / Valentin Gasselin

La narration, conçue pour durer entre 6 et 7 heures, est habilement découpée en huit chapitres ponctués de sauts temporels réguliers (des flashbacks et des fast forwards), lesquels risquent de perdre parfois le joueur. Dans l'ensemble, Directive 8020 propose un scénario plus adulte et réfléchi que ses prédécesseurs, avec des personnages capables de prendre de bonnes décisions et de ne pas sombrer dans des dialogues clichés.

Avec plus d'une quarantaine d'opportunités différentes pour les protagonistes de mourir au cours de l'intrigue, Directive 8020 dispose de ramifications scénaristiques nombreuses : chaque choix peut entraîner des conséquences parfois redoutables.

Des graphismes améliorés, sauf sur le motion design

Afin de soutenir ses ambitions cinématographiques, Supermassive Games passe à la vitesse supérieure en adoptant l'Unreal Engine 5. Cette transition offre une base visuelle très solide, magnifiant les environnements spatiaux et les expressions faciales des protagonistes. Le jeu propose d'ailleurs une myriade d'options visuelles, notamment sur PlayStation 5 Pro, avec un mode Qualité intégrant du ray tracing et un mode Équilibré visant les 40 fps en 120 Hz.

Dans l'ensemble, les errements dans le vaisseau spatial sont de toute beauté, avec des textures et des jeux de lumière très réussis. La forme de vie extraterrestre qui envahit de plus en plus le vaisseau spatial est parfaitement réalisée et plonge encore plus Directive 8020 dans l'horreur la plus absolue. Supermassive Games parvient également à livrer des visages bien développés, avec une texture de peau et de cheveux très réalistes. Nous regrettons cependant parfois le motion design, inégal selon les scènes.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Directive 8020 souffre également de lacunes techniques persistantes qui brisent régulièrement l'immersion. Le mode Équilibré présente, par exemple, des scintillements désagréables et des micro-flashs, tandis que des artefacts visuels et de l'aliasing apparaissent grossièrement autour des visages et des chevelures. Pire encore, le mode Qualité subit de lourdes chutes de framerate lors de séquences clés, rendant la réussite des QTE (Quick Time Events) très pénible, notamment lors du quatrième chapitre.

Enfin, si les bruits ambiants et les silences pesants construisent brillamment l'atmosphère horrifique, les joueurs peuvent regretter un mixage sonore inégal, des musiques trop en retrait et une synchronisation labiale imparfaite sur les doublages français.

Le gameplay : une recette changée et partiellement réussie

Les phases de cache-cache

Fini le temps où l'avatar restait planté à l'écran dans l'attente d'un bouton à presser : Directive 8020 introduit de véritables séquences d'infiltration où le joueur prend le contrôle physique de la survie. Traqué dans les couloirs du vaisseau, il faut désormais se glisser d'abri en abri, veiller à éteindre sa lampe torche qui attire le danger, et éviter de marcher sur des débris de verre bruyants.

Le joueur dispose également d'un bracelet électronique pour pirater des écrans ou des radios à distance afin de créer des diversions. Malgré ces intentions, l'exécution de cette fonctionnalité se révèle peu usitée. L'intelligence artificielle ennemie, qui se contente de rondes prévisibles en répétant les mêmes déplacements, ne requiert pas d'avoir recours à ces stratégies.

© Linternaute / Valentin Gasselin

L'intégration d'un scanner dans le bracelet, permettant de repérer la créature à travers les murs, désamorce malheureusement le stress de la traque. La terreur laisse ainsi place à une banale routine de cache-cache, d'autant qu'il est souvent bien plus efficace de fuir en courant face à des créatures assez lentes.

Une dimension " enquête " qui étoffe le titre

En parallèle de la fuite, l'exploration s'épaissit pour adopter des allures de véritable investigation. Les objets prémonitoires des anciens jeux disparaissent au profit de documents audio et de logs vidéo, cachés sur la carte, qui permettent au joueur de recoller lui-même les pièces du puzzle. Cette dimension technique s'invite même au cœur de l'action : il n'est pas rare de devoir scanner des câbles, rebooter un générateur et rerouter l'énergie vers une porte pour s'échapper, le tout avec un monstre sur les talons.

Ces actions nourrissent un système de choix et de personnalisation bien plus organique. En fonction de ses actions, un personnage peut développer des spécialisations, comme un profil de " technicien ", devenant ainsi le seul capable de débloquer une situation critique ou de sauver un allié plusieurs chapitres plus tard. La nouveauté la plus intéressante réside dans le système de messagerie entre les personnages : chaque scène réserve son lot d'échanges précis, qui aident à approfondir l'univers et la personnalité des protagonistes.

© Linternaute / Valentin Gasselin

Directive 8020 intègre également le système de Turning Points, qui permet de rembobiner l'action pour modifier un choix fatal sans avoir à recommencer la partie. Si cette mécanique est formidable pour encourager la découverte des quarante morts possibles et explorer l'arborescence du scénario, elle a pour effet inverse de saboter la tension dramatique. En offrant la possibilité d'effacer une erreur d'un simple clic de manette, le titre perd son essence de survival-horror, transformant la mort en un simple contretemps plutôt qu'en une fatalité redoutée. Heureusement, les joueurs les plus endurcis peuvent adopter pour un autre mode de jeu, qui ne pardonne aucun mauvais choix et empêche tout retour en arrière.

Notre conclusion au test de Directive 8020

En définitive, Directive 8020 présente un scénario bien ficelé aux retournements de situation constants, toujours plongés dans une paranoïa inquiétante. Avec ses nombreuses ramifications, l'intrigue soumet le joueur à des choix toujours plus cornéliens. Visuellement, l'Unreal Engine 5 magnifie les visages et les textures du vaisseau, malgré des chutes de framerate et des défauts techniques récurrents.

Manette en main, Directive 8020 se distingue par son vent de fraîcheur vis-à-vis des précédents titres. Avec sa dimension enquête et ses phases de cache-cache, le titre veut proposer quelque chose de nouveau, malgré quelques failles évidentes. Nous avons globalement passé un très bon moment à découvrir ce nouvel épisode de The Dark Pictures, qui s'impose comme l'un des meilleurs titres de la série horrifique de Supermassive Games.