The Legend of Zelda est de retour sur Nintendo Switch 2

The Legend of Zelda : Ocarina of Time est l'un des nouveaux jeux annoncés par Nintendo le 9 juin dernier. Ce classique est de retour sur Nintendo Switch 2.

Le 9 juin, la firme japonaise était en direct pour présenter les nouveautés pour ses consoles Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, suivies de gameplay. Certaines surprises se sont glissées dans le lot comme le retour de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, entièrement réinventé pour la Nintendo Switch 2.

Ocarina of Time : un classique de Nintendo

The Legend of Zelda : Ocarina of Time est originellement sorti le 21 novembre 1998 au Japon sur Nintendo 64. Il s'agit du cinquième volet de la franchise et avait connu un franc succès, contrairement à l'un de ses prédécesseurs Zelda II : Adventure of Link, renié par Shigeru Miyamoto lui-même, créateur de Zelda et de Super Mario. Ocarina of Time aurait également "démocratisé le système de visée, qui permet de verrouiller un ennemi durant le combat, ou le système de saut automatique".

En somme, ce jeu a marqué l'histoire du constructeur japonais en devenant une référence incontournable. Nintendo a donc misé cette année sur une valeur sûre pour renouveler son catalogue.

Une légende renaît

Nintendo Direct démarre sa présentation avec l'histoire du royaume d'Hyrule, de la forêt et de ses habitants les Kokiris, de quoi raviver les souvenirs des fans d'Ocarina of Time. Cette première partie, simplement illustrée par des tapisseries, succède à une présentation de Zelda, mais cette fois-ci avec le nouveau design plus réaliste. De quoi rappeler que la trame narrative reste inchangée, comme une tapisserie qui aurait résisté à l'épreuve du temps, mais avec un personnage modernisé. La bande d'annonce se termine abruptement sur Zelda, laissant place à l'imaginaire du spectateur.

Pour visionner la vidéo de présentation du jeu, c'est par ici :

Une date de sortie encore incertaine

Les amateurs de Zelda devront se contenter pour l'instant de la bande-annonce. Cette épopée reviendra d'ici la fin de l'année 2026, mais la date exacte reste incertaine. Certains l'estiment pour décembre, juste avant les fêtes de fin d'année.