Kingdom Hearts 4 se fait remarquer sur Nintendo Direct

Le mardi 9 juin, le treizième épisode de la série Kingdom Hearts a fait une apparition remarquée dans le Nintendo Direct.

La série de jeux d'aventure développée par Square Enix et Disney sera officiellement disponible au lancement sur Nintendo Switch 2, annonce la firme japonaise le 9 juin dernier, lors de la dernière diffusion de Nintendo Direct. La bande d'annonce de ce jeu a été suivie d'un gameplay, de quoi ravir les fans.

Kingdom of Hearts bénéficie enfin d'un portage natif

Initialement lancée sur PlayStation 2 au Japon le 28 mars 2002 sous la direction de Tetsuya Nomura, la licence était bien disponible sur Nintendo Switch, mais elle était accessible seulement via le cloud gaming, sans portage natif. Cette version était loin de faire l'unanimité. Celle-ci laissera désormais place à un portage Nintendo Switch 2 de Kingdom of Hearts Integrum Masterpiece, ce qui veut dire qu'il sera possible de profiter de l'ensemble de la saga depuis cette console, y compris de Kingdom of Hearts 4.

Un trailer tant attendu

Il faut savoir que Kingdom of Hearts 4 avait été initialement annoncé lors d'un événement commémoratif des 20 ans de la franchise, le 10 avril 2022 à Tokyo.

Après quatre ans d'attente, le trailer a suscité la surprise générale lors du Nintendo Direct. Bien que relativement court, il a permis de rappeler la trame principale : en cherchant à combattre le mal, le personnage principal explorera différents univers provenant des films Walt Disney Pictures. Certains personnages connus sont apparus, comme Sora muni de son arme magique en forme de clé, Donald et Dingo. D'autres restent pour l'instant inconnus. Des extraits de combat dans le Tokyo contemporain ont été ensuite diffusés, révélant un jeu fluide et rapide.

Regardez l'extrait complet :

Date de sortie de la saga et de son dernier opus

Selon Gameblog, "ceux qui possèdent déjà la version Cloud pourront transférer leur sauvegarde" lors de la sortie de la saga, annoncée le 8 octobre 2026. À noter que ces versions Cloud ne seront plus proposées à la vente et cesseront d'être utilisables l'année prochaine. Il faudra dès lors payer à nouveau pour le portage natif.

La date de lancement du Kingdom of Hearts 4 n'a, quant à elle, pas été précisée.