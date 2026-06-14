Pokémon GO fête ses 10 ans et "le jeu est encore plus fort que jamais"

Pokémon GO a soufflé sa 10e bougie en organisant son traditionnel festival GO Fest. Nous avons pu nous rendre à celui de Copenhague pour en savoir plus sur les festivités et l'avenir du jeu.

Considéré à tort comme un "phénomène passager" lors de sa sortie officielle en juin 2026, Pokémon GO semble plutôt bien vivre ! Le jeu fête sa 10e année en 2026 avec de multiples événements en jeu et dans la vie réelle. Son entreprise de développement actuelle, Scopely, a tenu à nous inviter au GO Fest 2026 se situant à Copenhague afin que nous puissions nous rendre compte de l'engouement toujours bien vivant autour du jeu. L'occasion idéale pour interviewer des membres du staff ainsi que des joueurs réguliers du titre.

© Niantic

Malgré les années, Pokémon GO continue de vivre des jours heureux et assez prolifiques. Le jeu est régulièrement présent dans le top des applications avec les meilleurs revenus sur mobile (Sensor Tower). Enième preuve, s'il en fallait encore, que le titre n'est pas mort quelques mois après sa sortie. A travers d'événements spéciaux, de raids entre joueurs et de nouvelles sorties de Pokémon à attraper, Pokémon GO relance fréquemment l'intérêt de son public.

"La fusion entre l'expérience Pokémon et le savoir-faire de nos équipes en matière d'exploration représentent les fondations du succès de Pokémon GO" s'est exprimé Jack Wilcock, responsable Marketing du jeu à notre micro. Ce dernier témoigne également d'une des plus grandes surprises de cette longévité : la différence entre le jeu à sa sortie et son état actuel : "les fondamentaux du jeu sont les mêmes : vous explorez, vous capturez des Pokémon et effectuez des quêtes. Mais nous avons ajouté tellement de nouvelles fonctionnalités et Pokémon et c'est cette évolution du jeu qui est le plus impressionnant pour ma part."

La Team GO Rocket, ajoutée en 2019 au jeu, était au coeur du GO Fest de Copenhague. © Niantic / Linternaute

Cette évolution se ressent notamment en participant au GO Fest. Cet événement payant permet aux joueurs de se retrouver plusieurs fois par an afin d'effectuer des quêtes spéciales, de dénicher des Pokémon très rares (Mewtwo, Groudon, Kyogre ou Sinistrail étaient de la partie ici) et de profiter des dernières nouveautés du jeu.

"Les 10 ans du jeu ont été le témoignage du travail effectué sur le jeu par Niantic et la communauté"

Bien qu'il se déroule sur trois jours consécutifs, le GO Fest de Copenhague a tout de même affiché complet avec la quasi-totalité des billets de l'événement écoulés. Un engouement qui se ressent en se baladant à Fælledparken, le centre de l'événement choisi spécialement pour l'occasion. Les joueurs venus du monde entier étaient nombreux et cela a permis aux équipes de confirmer la passion des joueurs envers Pokémon GO : "ces 10 ans du jeu ont été un super témoignage du travail que nos équipes et la communauté font chaque jour" a détaillé Jack Wilcock.

Le GO Fest est aussi, et peut-être avant tout, une occasion idéale pour les joueurs de se rencontrer et se rassembler autour d'une passion commune. Durant notre journée, nous avons pu rencontrer Stefan, un joueur allemand et Mélanie, une jeune joueuse française, qui sont en contact grâce à Pokémon GO depuis près de deux ans.

Les joueurs de Pokémon GO viennent de très loin pour participer au GO Fest. © Niantic / Linternaute

"Ce type d'événement est parfait pour se retrouver, mais c'est aussi pour attraper plein de Pokémon rares" nous confie Mélanie tout en rigolant. Le GO Fest ne manque cependant pas d'activités diverses, y compris pour les joueurs et joueuses qui ne participent pas directement à l'expérience. Cette année, les équipes de Scopely ont notamment profité de la capitale du Danemark pour déployer un stand en collaboration avec LEGO. La firme a récemment lancé ses premiers sets LEGO Pokémon et proposaient aux visiteurs d'admirer ces derniers ou de participer à quelques constructions.

© Niantic / Linternaute

Malgré tout cet engouement, Pokémon GO n'a pas vécu que des jours tranquilles. Le titre a sûrement été l'un des plus touchés par la pandémie mondiale du COVID-19 qui a empêché de nombreux joueurs de profiter pleinement du titre. Une situation exceptionnelle qui avait contraint les équipes (de Niantic à l'époque) à ajuster les règlementations du jeu afin de pouvoir en profiter tout en restant chez soi.

L'avenir de Pokémon GO semble désormais sur de bons rails. Pourtant, de multiples questions restent en suspens. Alors que le titre propose désormais la quasi totalité des Pokémon disponibles sur les jeux principaux, comment les équipes de Scopely parviendront elles à maintenir l'engouement autour du jeu ? Pour Stefan et Mélanie, "le jeu est aujourd'hui plus fort que jamais", notamment grâce aux événements. La réponse officielle viendra sans doute des prochains titres Pokémon Vagues et Pokémon Vents à venir en 2027 et qui permettront de disposer d'une nouvelle génération à intégrer à Pokémon GO.