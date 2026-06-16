Ninja Theory : Xbox ferme le studio, une semaine après la présentation de son nouveau jeu

Les mauvaises nouvelles s'enchainent pour Microsoft qui se voit contraint de fermer l'un de ses meilleurs studios de jeu vidéo.

Il serait réducteur de dire que Microsoft opère une véritable traversée du désert à l'heure où nous écrivons ces lignes. Après plusieurs échecs financiers et un certain retard par rapport à ses concurrents, Xbox a récemment opéré une opération de renouveau en nommant Asha Sharma à la direction de la branche jeu vidéo de Microsoft.

Hélas, cette nouvelle direction doit conjuguer avec les multiples problèmes laissés par ses prédécesseurs. Malgré des investissements estimés à plus de 20 milliards de dollars, la firme serait toujours en crise avec des résultats en baisse ces dernières années. Afin de renflouer les caisses, Microsoft aurait décidé de se séparer de plusieurs de ses studios de jeux vidéo, à commencer par Ninja Theory.

Un studio représentatif du savoir-faire Xbox

Racheté par Microsoft en 2018, le studio Ninja Theory est principalement connu pour ses jeux avec une forte identité visuelle et la série des Hellblade. Des jeux relativement peu taillés pour le grand public, mais qui témoignent du savoir-faire de la marque Xbox sur le marché des titres solo impactants. Ninja Theory a notamment fait une apparition lors du dernier Xbox Showcase en dévoilant Senua, nouveau jeu solo tiré de l'univers de Hellblade.

Hélas, et seulement 8 jours après cette annonce, Xbox se séparerait du studio. Selon des informations conjointes des médias Bloomberg et The Verge, Microsoft s'apprêterait à fermer Ninja Theory. Selon The Verge, les employés du studios n'auraient été mis au courant de la fermeture qu'au dernier moment, ce lundi 15 juin. Une information surprenante alors que Senua n'a même pas eu le temps de sortir et qu'il s'agissait d'une des plus grosses annonces de la dernière conférence Xbox.

De multiples studios menacés de fermeture

Les informations du site Bloomberg ne s'arrêtent malheureusement pas ici. Selon les journalistes du média, Ninja Theory ne serait que la première étape d'un large plan de fermetures d'autres studios autrefois rachetés par Microsoft.

D'après le journaliste Jason Schreier, la fermeture de studios tels que Compulsion Games et Double Fine est également envisagée. Ce dernier a même déjà réagi sur les réseaux sociaux, mais de manière assez cryptique.

— Double Fine (@DoubleFine) June 16, 2026

Il faudra cependant attendre une communication officielle de Xbox et Microsoft pour être fixé sur le sort des trois studios évoqués et espérer que leurs employés puissent rebondir ou bénéficier d'un rachat éventuel.